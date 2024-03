Zō Centro Culture Contemporanee – Catania

“C’è sempre qualcosa da bere, da Zō Giorgio Montanini e la dissacrazione live della morte

L’11 marzo si chiude da Zō Centro culture contemporanee di Catania il tour siciliano del nuovo spettacolo di stand up comedy dell’attore marchigiano, il quale racconta in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con una conclusione a “lieto fine”

Catania, 11 marzo 2024, Zō Centro Culture Contemporanee, h. 21, € 17,25

www.zoculture.it

Lunedì 11 marzo, alle ore 21, si chiude da Zo Centro culture contemporanee di Catania, il tour siciliano di “C’è sempre qualcosa da bere”, il nuovo spettacolo di stand up comedy di Giorgio Montanini, tredicesimo monologo inedito dell’attore marchigiano, una produzione Altrascena Stand Up Comedy che arriva in Sicilia grazie a Rocketta Booking e Comedyshow.it.

Quanti film, canzoni, romanzi, raccontano l’esperienza di una morte sfiorata che si trasforma in una salvifica rinascita? Migliaia. Quanti spettacoli di stand up comedy? Questo è il primo. “C’è sempre qualcosa da bere” racconta in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con una conclusione a “lieto fine”. Sul palco Montanini fa ammenda e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. La condivisione di vicissitudini personali non risparmieranno argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo. Uno spettacolo decisamente auto-ironico partendo da un tema che la satira da migliaia di anni cerca di dissacrare: la morte.

Stand-up comedian, autore e attore, Montanini ha debuttato a teatro con “L’Edipo Re” di Sofocle nel 2004 per la regia di Franco Branciaroli. Successivamente ha recitato nei film “Questa è la mia terrà 2” e “Liberi di giocare”. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di stand up comedy. Nel 2011 ha portato in scena in diversi teatri italiani il suo primo spettacolo dal titolo “Nibiru” seguito da “Un uomo qualunque”. Nel 2014 è stato il protagonista assoluto di “Nemico Pubblico” su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva, che bissò nel 2015 e nel 2016 visto il successo ottenuto. Nel 2014 e nel 2015, con tutto il gruppo di Satiriasi, ha riscosso grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con “Stand Up Comedy”, un programma innovativo che ha portato la stand up comedy in tv.

In teatro ha portato gli spettacoli “Nemico pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che vale”, “Eloquio di un perdente”, “Quando stavo da nessuna parte”, “Come Britney Spears”, “Undiceximo”. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo dei film di Pietro Castellitto “I predatori” ed “Enea”. E’ stato protagonista anche di altri film: “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani, “Mia” con Edoardo Leo, “Castelrotto” diretto da Damiano Giacomelli. Sarà al cinema anche nell’ultimo film di Valerio Mastandrea.

Biglietti: € 17,25. Prevendita on line € 11 su https://dice.fm/event/2576p-c-sempre-qualcosa-da-bere-11th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

