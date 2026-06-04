YOGA DAY FESTIVAL 2026: “RISONANZE”

IV EDIZIONE – 20 E 21 GIUGNO 2026

CASTELLO DI LOMBARDIA, ENNA

Tra yoga, danze, ricerca scientifica, promozione del benessere, buon cibo, artigianato, spazi dedicati ai bambini e all’arte, presentazioni di libri e incontri, torna a Enna il festival dello yoga e del benessere olistico. Oltre 40 attività nell’arco di due giorni, con una nuova edizione che ritorna nella cornice storica e simbolica del Castello di Lombardia.

ENNA – Lo Yoga Day Festival torna il 20 e 21 giugno 2026 con la sua IV edizione nella suggestiva cornice del Castello di Lombardia, luogo simbolo della città di Enna e tra i siti storici più affascinanti della Sicilia.

Nato nel 2023 in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il Festival si è affermato come un appuntamento con format interdisciplinare, richiamando negli scorsi anni praticanti, operatori, famiglie, curiosi, giovani, docenti e appassionati provenienti da tutta Italia.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Risonanze”: un invito a sentire come uniti i diversi aspetti della vita al fine di trovare un benessere vero.

Più che un evento dedicato esclusivamente allo yoga, lo Yoga Day Festival si presenta come un ecosistema divulgativo, dove incontri culturali e accademici, pratica di discipline corporee millenarie e moderne, danze, arte, tecniche di meditazione e servizi al pubblico convivono in uno spazio inclusivo e sereno.

Il programma proporrà oltre 40 attività distribuite su due giorni, tra pratiche guidate di yoga in diversi stili; bioenergetica; bagni sonori; workshop dedicati ai 5 Ritmi, alle danze indiane, alla pizzica e all’afrobeats; laboratori di autoproduzione e cucina; massaggi e consulenze individuali; attività dedicate ai bambini; uno spazio dedicato all’artigianato e alla solidarietà, un’area food & beverage con cucina e realtà del territorio.

Gli incontri culturali verteranno su alimentazione, genitorialità efficace, ostetricia, osteopatia, costellazioni biosistemiche, studi sulla qualità della vita. L’Università degli Studi di Enna Kore sarà inoltre presente con una conferenza sui benefici dello Yoga. Ulteriore novità dell’edizione, la presentazione di libri e dialoghi con gli autori.

Per chi viene da fuori e desidera trattenersi più giorni nell’entroterra, sul sito viene segnalato cosa fare nei dintorni nei giorni pre e post festival, ad esempio visite al centro storico, trekking archeologico-naturalistico sul monte Altesina, escursioni a cavallo e itinerari storici.

Organizzato dall’associazione “Olistica APS” con il patrocinio del Comune di Enna, l’evento è a numero limitato di ingressi. L’ingresso è libero con tesseramento e contributo per le pratiche che si desidera sperimentare. È

È possibile prenotare un pass “tutto incluso” collegandosi al sito www.yogadayfestival.it

Sabato 20 giugno dalle 8:00 alle 21:00 – Domenica 21 giugno dalle 7:00 alle 21:00. Per info e prenotazioni 3208159781

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