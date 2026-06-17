X Sagra del Nocattolo e dei Prodotti Tipici

Nicosia (EN) | Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2026

Sabato 20 Giugno 2026 : Tradizione, Auto d’Epoca e Spettacolo

Ore 16:00 – 9° Raduno Veicoli Storici: Giro ed esposizione di veicoli storici nel cuore della città per gli appassionati di motori.

Ore 17:45 – Cerimonia di Apertura: Taglio istituzionale del nastro presso Piazzetta San Calogero con lo sfondo della torre campanaria.

Ore 18:00 – Prova Generale Guiness con gli equipaggi Veicoli Storici

Ore 19:00 – Apertura Area Food: Degustazioni di piatti tipici del territorio. Cena Convenzionata con Tiket

Ore 20:00 – Pillole di dialetto: Sketch in Gallo-Italico, la tipica “parrada” di Nicosia di Sicilia.

Ore 21:30 – Intrattenimento Serale: Spettacolo musicale e canti itineranti nelle piazzette del centro storico con il gruppo Tiritalla Street Band.

Domenica 21 Giugno 2026: Arrivo Gruppi, Sagra e Itinerari

Ore 9,00 Apertura Seconda giornata sagra

apertura stand espositivi e allestimento tavolata Guiness

Ore 9,30 – Passaggio Veicoli Storici: Si potrà assistere al passaggio dei Veicoli Storici dalla Piazza Principale.

Ore 10:00 – Itinerario Storico: (dalle 10,00 alle 12,30 )

Visita guidata alla Basilica Cattedrale e gli altri monumenti del percorso turistico

Punto di incontro Piazza San Francesco Di Paola

Ore 11:30 – Test Record Guiness “La Tavolata più lunga di Nocattoli “

Ore 12:30 – Pillole di dialetto: Sketch in Gallo-Italico, la tipica “parrada” di Nicosia di Sicilia.

Ore 13:00 – Pranzo: Menu tipici del territorio presso i punti ristoro della Sagra nel Villaggio Food

Ore 14:30 – Show Cooking & Degustazione: Dimostrazione dal vivo della preparazione artigianale del dolce con assaggio gratuito .

Ore 15:30 – ItinerarioTuristico e Religioso:

Visite guidate nel cuore della città, punto di ritrovo Piazza San Francesco di Paola.

Ore 16:30 – GARA GUINESS

Mega degustazione collettiva di nocattoli e sfida a tempo

Ore 17:30 esibizione per la vie del Paese Gruppo Folk Engium

Ore 18:00 – Show Cooking & Degustazione: Dimostrazione dal vivo della preparazione artigianale del dolce con assaggio gratuito e ultimi acquisti culinari.

Ore 19:00 – Apertura Area Food: Degustazioni di piatti tipici del territorio. Cena Convenzionata con Tiket

Ore 20:00 – Pillole di dialetto: Sketch in Gallo-Italico, la tipica “parrada” di Nicosia di Sicilia.

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Ticket Degustazione: Il ticket dà diritto al pranzo nel Villaggio Food della Sagra e Include sabato e domenica a pranzo: Nocattolo, Birra Artigianale, Antipasto con Mozzarella di Bufala e Prodotti a Km. 0, Maccheroni freschi al sugo di carne (costo €. 10,00)

Visite Guidate: Servizio guida incluso per gruppi > 30 pax, d a prenotare entro 15 giugno 2026.

Servizio Navetta (facoltativo): Bus Navetta 9 Posti ogni 15 minuti che collega i punti di interesse turistico esterni al centro storico. (Costo 1 €. a percorso)

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