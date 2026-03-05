Wheelchair Rugby Catania: sabato 7 marzo si presentano le nuove maglie

Il sodalizio etneo svela le divise con cui affronterà la massima serie

Data da fissare: si svolgerà sabato 7 marzo alle 10, nella Sala Conferenze COF Vivitop in via Antonino Caruso 21 a Catania la presentazione ufficiale delle maglie con con il team Wheelchair Rugby Catania della ASD All Sporting del Presidente Antonino Maugeri prenderà parte, per la prima volta, al Campionato Nazionale di Rugby in Carrozzina.

Dopo anni di preparazione e di battaglie, ecco l’emozione del “grande salto” per un progetto ambizioso, “folle” per certi versi, quello di portare il rugby in carrozzina, wheelchair rugby in lingua inglese, a Catania. La prima, e ancora oggi unica, realtà del genere a sud di Roma. La prima a puntare sui giovanissimi, traghettandoli dalla primissima adolescenza alla piena età adulta. I nostri atleti da bambini e ragazzini sono diventati adulti e veri cittadini, pronti a spiccare il volo per i grandi palcoscenici sportivi nazionali.

Oltre al Presidente del sodalizio, Antonino Maugeri, al Vice Presidente Luigi Parrinello, al Team Manager Salvatore Mirabella, presenzierà l’intero roster rossazzurro, guidato dal coach Giuseppe Seminara e dalla preparatrice atletica Desirée Reitano, oltre agli altri membri dello staff e volontari. A coordinare la presentazione, il dirigente e responsabile rapporti con i media del sodalizio Roman Henry Clarke.

Non sta mancando il supporto degli sponsor che consentirà, oltre all’autotassazione, di affrontare un oneroso campionato che nella regular season toccherà le città di Padova (14 e 15 marzo) e Verona (11 e 12 aprile) oltre alla tappa casalinga del 26 e 27 settembre, a cui seguiranno le finali di ottobre e novembre, in programma a Roma (per la “parte bassa” del tabellone) e Milano (per le pretendenti al titolo). I partner che stanno sostenendo il team sono Grillo Ingrosso Cartoleria; COF Vivitop Orthopedic Solutions; Tabaccheria Caniglia; Tosto Ingrosso Profumi & Beauty; SoloAffitti Sicuri sempre.

Presenzieranno anche altre società sportive affiliate, al pari della ASD All Sporting, al consorzio Sicilia al Vertice asd-aps.

A patrocinare, il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sicilia e la Fispes – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – Delegazione Sicilia.

Cenni storici.

Il rugby in carrozzina o wheelchair rugby nasce in Canada negli anni ’60 ad iniziativa di un gruppo di studenti, che per la propria condizione di tetraplegia erano rimasti ai margini dei team di basket in carrozzina. Disciplina del tutto originale, dedicata proprio ad atleti con elevato grado di disabilità, che si pratica in palestre o palazzetti, unisce elementi di basket, football americano e rugby, ed è praticata su specifiche carrozzine “corazzate”. Molto apprezzato dal pubblico per la sua elevata spettacolarità, è tra le poche discipline paralimpiche a non essere “versione per persone con disabilità” di uno sport per normodotati: nato come “murderball”, il nome di “wheelchair rugby” è giunto successivamente.

In Italia è sport gestito dalla FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Il team Wheelchair Rugby Catania, gestito dalla ASD All Sporting del Presidente Antonino Maugeri, è stato presentato per la prima volta nel gennaio 2016.

Lungo la sua attività, l’associazione ha contribuito fattivamente al superamento delle barriere, fisiche e culturali, che limitano l’esistenza e l’inserimento sociale delle persone con disabilità, contribuendo tanto alla formazione di giovani e meno giovani, quanto ad una diversa percezione dei portatori di disabilià, quali veri cittadini e veri atleti, che hanno così trovato realizzazione e stimoli.

