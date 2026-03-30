VOLLEY, LA ROSSOPOMODORO COMPIE L’IMPRESA A CORIGLIANO

Due volte in svantaggio, i palermitani piegano al tie-break l’ex capolista

Grande prova di squadra, con Cascio e Fiore super. Salvezza più vicina

PALERMO – 30 marzo 2026 – Grande impresa della Rossopomodoro Volo Palermo nella 21/a giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H). Il sestetto di Nicola Ferro ha espugnato il terreno del Corigliano, togliendo in un solo colpo ai calabresi l’imbattibilità casalinga e il primato in classifica. Al Palabrillia la sfida si è conclusa sul 2-3 (parziali 25-23, 21-25, 25-17, 23-25, 12-15), con i biancoverdi siciliani alla fine stremati e sdraiati sul parquet cosentino per dar vita ad un lunghissimo e liberatorio abbraccio collettivo. Gioia meritata al termine di una partita in cui la Rossopomodoro (nonostante l’assenza dell’ala Marco Lombardo) ha tirato fuori il meglio del suo repertorio, mostrando carattere e orgoglio. Stavolta con gli applausi sono arrivati anche due punti preziosissimi, che spezzano la serie negativa dopo i ko contro Lamezia e Vibo, capovolgono i pronostici che alla vigilia vedevano gli ospiti perdenti e danno tanta fiducia per il futuro.

I palermitani hanno lottato, sofferto, ma non si sono mai arresi. Due volte in svantaggio, hanno acciuffato il 2-2 e poi ribaltato – su uno dei campi più difficili del campionato – l’esito del match con un tie-break pressocché perfetto. Capitan Cascio e Fiore sono stati i trascinatori, ma tutta la squadra di coach Ferro ha dato prova di forza e caparbietà. Ottima la difesa, con Donato sempre attento, preciso il palleggio di Catinelli, Ferro e Marcatti hanno messo a terra palloni pesanti, Raneli e Ferraccù hanno risposto “presenti” e anche Corso al momento opportuno si è fatto trovare pronto. Grande, grandissima prova di squadra, contro il fenomeno italo-cubano Miranda e il figlio d’arte Cantagalli, che stavolta hanno dovuto alzare bandiera bianca.

La Rossopomodoro, grazie ai due punti conquistati in Calabria, rintuzza il tentativo di rimonta della Gupe Battiati (3-0 contro Sciacca) e rimane ancorata al quintultimo posto, l’ultimo utile per la salvezza. La strada è ancora in salita, ma il traguardo – a cinque turni dalla conclusione – sembra più vicino. Anche se alla ripresa del campionato, dopo la sosta di Pasqua, al Palaoreto sarà di scena un’altra capolista, l’Aquila Bronte. Ancora una sfida “impossibile”, ma il sestetto palermitano ha dimostrato anche a Corigliano di potersela giocare con tutti.

Il tabellino

CORIGLIANO-ROSSOPOMODORO VOLO PALERMO 2-3

CORIGLIANO: Vindice (L1), Tanzi 4, De Paola 19, Miranda 27, Sportelli, Cantagalli 20, Morrone, Proto (L2), Dzenis 8, Alice, Franchino, Falcone, Donzella 3, Gabriele. All. Giancarlo D’Amico.

ROSSOPOMODORO VOLO PALERMO: Fiore 18, Cuti, Donato (L1), Ferro G. 8, Catinelli 3, Cascio 24, Ferraccù 4, Corso 1, Raneli 4, Opoku, Marcatti 6, Taranto. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Stefano Capobianco e Chiara Zaccagnino

Parziali: 25-23, 21-25, 25-17, 23-25, 12-15

I commenti

L’ALLENATORE NICOLA FERRO: “PRESTAZIONE QUASI PERFETTA”

“Torniamo da Corigliano – dice il tecnico biancoverde Nicola Ferro – con due punti inaspettati alla vigilia, ma che ci siamo meritati tutti giocando una partita quasi perfetta, sia a livello tecnico-tattico che di tenuta mentale nei momenti che contavano. Spero che questa vittoria ci renda finalmente consapevoli che siamo un’ottima squadra e sono sicuro che lo dimostreremo nelle restanti ultime cinque partite del campionato”.

IL PRESIDENTE GIORGIO LOCANTO: “POSSIAMO SFIDARE TUTTI”

“Siamo stati sempre convinti – commenta raggiante Giorgio Locanto, presidente della Rossopomodoro Volo Palermo – che questa squadra poteva competere con tutti. A Corigliano, contro una formazione che fino ad una settimana fa era in testa da sola, è arrivata la conferma. Liberi mentalmente e convinti delle proprie possibilità, i ragazzi hanno espresso il loro potenziale espugnando un campo che era imbattuto. Complimenti al tecnico e a tutta la squadra, ora dobbiamo continuare così per tenerci fuori dalla zona calda”.

I risultati della 21/a giornata (28-29 marzo): Callipo Vibo Valentia-Raffaele Lamezia 3-1; Corigliano-Rossopomodoro Volo Palermo 2-3; Aquila Bronte-Tiesse Letojanni 3-0; Bigmat Termini-Crotone 0-3; Gupe Battiati-Scalia Sciacca 3-0; Sicily Villafranca Tirrena-Papiro Fiumefreddo 3-0; Santa Teresa Riva-Ciclope Bronte 3-1.

La classifica: Callipo Vibo Valentia e Aquila Bronte 56 punti; Corigliano 54; Santa Teresa Riva 47; Ciclope Bronte 38; Sicily Villafranca Tirrena 36; Scalia Sciacca 28; Papiro Fiumefreddo 27; Raffaele Lamezia 26; Rossopomodoro Palermo 21; Gupe Battiati 20; Tiesse Letojanni 14; Crotone 13; Termini 5.

Il prossimo turno (11-12 aprile): Crotone-Callipo Vibo Valentia; Raffaele Lamezia-Corigliano; Rossopomodoro Volo Palermo-Aquila Bronte; Tiesse Letojanni-Santa Teresa Riva; Papiro Fiumefreddo-Gupe Battiati; Scalia Sciacca-Bigmat Termini; Ciclope Bronte-Sicily Villafranca Tirrena.

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