Vivicittà Enna: venerdì 22 aprile la conferenza stampa di Presentazione

Ancora prima che una manifestazione agonistica che sia prima di tutto una Festa dello Sport, il ritorno alle competizioni sportive all’aperto in città dopo 2 anni di Pandemia. E’ questo lo spirito che anima gli organizzatori del Comitato Provinciale Uisp di Enna del Vivicittà di che si disputerà il prossimo 24 aprile sulle strade del capoluogo di provincia più alto d’Italia facendo così con i suoi quasi 1000 metri di altezza la gara podistica cittadina alla maggiore altezza in Sicilia. La presentazione ufficiale domani venerdì 22 aprile alle 10,30 con una conferenza stampa che si terrà nel salone riunioni del Comitato provinciale del Coni alla presenza del padrone di casa il Delegato provinciale Coni Angelo Sberna, il Presidente del Comitato territoriale Sicilia e Enna Uisp Enzo Bonasera e Riccardo Caccamo e dell’assessore allo Sport del Comune di Enna (che ha patrocinato l’evento) Dante Ferrari. Quindi dopo il rinvio dello scorso 3 aprile ma anche il 10 aprile per la concomitanza con altri eventi sportivi e religiosi, finalmente si arriva al 24 aprile quando si gareggerà a partire dalle ore 9,30 su un circuito cittadino di 3 km da ripetere 3 volte per gli agonisti ed 1 volta per coloro che effettueranno la passeggiata ambientale come il Plogging e “sponsorizzata da diverse associazioni ambientaliste come Plastic Free, Legambiente, Lakers, e con il sostegno organizzativo della società municipalizzata Eco-Enna servizi. Ed ancora sempre per rimanere sul tema dei sani e buoni comportamenti e stili di vita, sarà presente uno stand di Campagna Amica di Coldiretti che offrirà ai presenti produzioni e succhi della nostra terra. Inoltre potrebbe essere presente anche l’autoemoteca dell’Avis per una giornata all’insegna della raccolta sangue. Ma lo sport è anche promozione del territorio, e il Vivicittà è anche una occasione per apprezzare le bellezze della città di Enna che ricade all’interno del territorio del Geopark riconosciuto come bene dell’umanità potendosi fregiare del “Marchio” Unesco. La prima fase delle iscrizioni si chiude venerdì sera. Ma ad ogni modo per tutti coloro che decideranno all’ultimo momento di essere presenti a questa “prima sportiva” in città all’aria aperta dopo oltre 2 anni, ci sarà la possibilità di potersi iscrivere anche sul posto. “Finalmente dopo alcuni rinvii dovuti a causa forza maggiore siamo arrivati alla giornata della disputa del Vivicittà – commenta il Presidente del Comitato Territoriale Uisp Enna Riccardo Caccamo – quanti saremo domenica? Sinceramente non lo so ma sinceramente non ne faccio un problema. La cosa importante è dare uno “scossone” alle tante ancora paure e timori e entrare finalmente nell’ottica che stiamo anche se gradualmente nella normalità. E lo sport è uno dei quegli strumenti che ti consente di poterti rendere conto che effettivamente le cose stanno cambiando in meglio. Quindi per questo motivo ancor prima che una gara agonistica il nostro Vivicittà è una giornata di festa per tutta la città di Enna. E per questo motivo invito tutti a partecipare, grandi e piccini sia alla gara agonistica che alla passeggiata. Ad ogni modo a prescindere dal risultato numerico voglio ringraziare tutti coloro che hanno garantito la riuscita dell’organizzazione dal Comune di Enna con i suoi uffici competenti, al Corpo della Polizia Locale, alla Questura di Enna, che hanno garantito che domenica si possa avere la possibilità di potersi godere una bella giornata di Sport”.

Riportiamo nuovamente il regolamento di partecipazione

REGOLAMENTO

Il Comitato Territoriale Uisp di Enna con il Patrocinio del Comune di Enna organizza per

Domenica 24 Aprile la gara podistica denominata 37° VIVICITTA’. L’evento si terrà a Enna

con inizio alle ore 10 su un circuito cittadini di 3,3 km da ripetere 3 volte per circa 10 km.

Inoltre prevista anche una passeggiata ambientale denominata Plogging di circa 3 km dove

potranno partecipare tutti senza limiti di età.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• Alla gara possono partecipare tutti i tesserati UISP ANCHE CON DOPPIA TESSERA

di altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento

2022 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge e i tesserati

Fidal.

• Gli atleti non tesserati con nessuna Federazione o Enti di promozione sportiva,

dovranno allegare tassativamente una copia del certificato medico, valido alla data della

manifestazione, di idoneità agonistica rilasciato da un centro di medicina dello sport, con

la dicitura ATLETICA LEGGERA, e comunque devono aver compiuto alla data della

manifestazione il 18° anno di età possono tesserarsi all’atto dell’iscrizione.

• Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice con UISP .

ISCRIZIONE

Scadenza

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22 di venerdì 22 aprile.

In allegato al modulo d’iscrizione si dovrà far pervenire anche copia certificato medico e copia

tessera societaria, copia bonifico, autocertificazione covid e green pass.

Per le richieste d’iscrizione pervenute dopo il 22 aprile non potrà essere garantita la consegna

del pacco gara, e comunque sarà garantito ai primi 150 iscritti che hanno eseguito il pagamento

tramite bonifico.

Modo d’iscrizione

Ci si può iscrivere alla gara:

• Via mail a enna@uisp.it

Contributo di partecipazione.

• €. 5,00 per la passeggiata ambientale – 3 euro per le scuole

• €. 10 euro categorie amatoriali;

Distanza percorso passeggiata ambientale

3 km circa

Agonistica 3,3 km da ripetere 3 volte per 10 km circa

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA

Il pettorale potrà essere ritirato nell’apposito stand che verrà collocato in prossimità del punto

di partenza dalle ore 08:30 alle ore 09:30. Il pettorale deve essere sempre ben visibile e non

dovrà essere manomesso.

Partenza camminata alle ore 09.30 km 3,2.

Partenza gara agonistica prevista alle ore 10 km 10 ( tre giri)

PARTENZA – viale IV Novembre – a proseguire via dello Stadio, via Duca d’Aosta – viale IV

Novembre – viale Diaz – Corso Sicilia – Via Sant’Agata – piazza Balata – via Roma – piazza

Neglia – via Roma – Via Libertà – viale IV Novembre – piazza San Sebastiano – via Flora –

via Centuripe – viale IV novembre.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

• Assistenza medica;

• Pettorale di gara;

• Ristoro lungo il percorso;

• Servizio di cronometraggio;

• Servizio di giudici di gara

• Servizio di protezione civile

• 1 caffe

PREMIAZIONI

A fine gara verranno premiati i primi tre classificati m/f Assoluti mentre ai primi per ogni

categoria verrà dato un gadget ricordo dell’evento.

I premi non consegnati verranno dati ai classificati successivi in mancanza andranno in

beneficenza

AVVERTENZE FINALI

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi

momento al fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le

modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre

riportate sulla pagina Facebook Uisp Enna.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con l’adesione alla GARA, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento

della manifestazione. Dichiara altresì che alla data del 22 aprile 2022 di aver compiuto anni 18

e di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare

in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata.

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all’evento in programma il

giorno 24 APRILE 2022 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non

dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non

preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi

connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni

legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo

totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto

pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso e sono consapevole che

qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non può essere ricondotto

all’organizzazione.

PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione

gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento

su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in

tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in

vigore, compresala proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi

del d.lgs. 196/2003, con l’iscrizione alla gara l’atleta esprime il consenso a che il Comitato

Territoriale Uisp Enna utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l’iscrizione, per

preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi

dichiarati nel presente regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per

l’invio di materiale redazionale.

