VITTORIA NEL DERBY CON IL MASCALUCIA PER LA ORLANDO PALLAMANO HAENNA

Esordio in campionato con una bella vittoria casalinga per la Orlando Pallamano Haenna che sabato 21 settembre al Palazzetto dello Sport di Enna bassa ha battuto nel derby di Sicilia il Mascalucia per 33 – 31. Una prestazione convincente quella dei gialloverdi che hanno offerto in particolare sul piano agonistico e caratteriale una ottima prestazione. Il Mascalucia si è confermato avversario ostico ed in alcuni frangenti si è portato in vantaggio anche di 3 reti. Ma dalla seconda parte del primo tempo e per tutto il secondo a condurre sono stati i padroni di casa anche con margini di 4 reti ed in alcune occasioni hanno avuto anche la possibilità di allungare. Ad ogni modo l’importante era prima di tutto iniziare bene e questo obiettivo è stato centrato.

“I derby sono sempre confronti molto imprevedibili – ha commentato a fine gara il direttore sportivo Enzo Arena – e tale si è confermato. Vogliamo fare i complimenti vecchi e nuovi per come hanno intepretato il confronto. Adesso subito testa a prepararci per la trasferta di Imola contro il Romagna”.

Visite: 82