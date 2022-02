Vini e imprese: la nuova tappa di #RestartImpresa ad Acireale

Catania, 28 febbraio 2022 – #RestartImpresa, ormai divenuto il leitmotive, e lo slogan di aggregazione in giro per la Sicilia, il giorno 3 marzo farà tappa ad Acireale, alle porte di Catania, con il tema Vini e Imprese, ultimo di tre incontri, che racconterà i vini come una lucida metafora del mondo imprenditoriale.

Un modo per incontrare imprenditori al cospetto di professionisti del settore, tra tecnici, politici, fiscalisti ed esperti di aggregazioni di impresa.

Il tutto inserito nella cornice della terrazza Acqua del Ferro, con il supporto di Cantine Privitera e saranno presenti il Network professionale LESV Consulting ed i commercialisti dello Studio Saccuzzo & Associati, con il dott. Fabio Saccuzzo promotore dell’evento, i fondatori di Iocompro SICILIANO, Confartigianato, Plurimpresa, Ventive, Masterboss Italia, Azimut, per citarne solo alcuni.

Tutti uniti con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria siciliana, attraverso le risorse ed i mezzi a disposizione, all’interno dello scenario 4.0, e facendosi portavoce di idee di digitalizzazione, omnicanalità, finanza alternativa e solidità patrimoniale, sostenibilità ambientale ma anche sociale e qualitativa, e tutto questo è green economy, argomento questo che verrà dibattuto dall’ospite di eccezione, l’ex Ministro di agricoltura e ambiente, on. Alfonso Pecoraro Scanio, tutti concetti che ormai appartengono al nostro lessico quotidiano, ma che aprono nuovi scenari per fare impresa e nuove opportunità di business alla luce delle disposizioni dell’ultima legge di bilancio.

Visite: 32