Cambiate più volte le decisioni dei commissari nel primo atto del quarto round tricolore che si sta svolgendo sulla pista intitolata a Piero Taruffi. Dapprima il successo era stato assegnato a Pellegrini, poi è stata confermata la classifica di gara che ha visto lo svizzero primo sul traguardo con la F.316, davanti al veneto ed alla Noda, entrambi con le F.320. Stop di Berta per un problema tecnico, Galli penalizzato è retrocesso in quinta posizione. Palummieri è il primo della F2.0 Cup davanti a Caramuscia e a Turchetto.

Vallelunga (RM). 10 Giugno 2023. Colpi di scena a mai finire hanno caratterizzato Gara 1 del quarto round Zinox F.2000 – TS F.2.0 Cup in svolgimento sulla pista di Vallelunga, nell’ambito dell’ ACI RACING weekend.. Ha vinto lo svizzero Sandro Zeller su Dallara F.316 col tempo di 27’59”62, dopo una gara emozionante dal primo all’ultimo giro. Secondo il portacolori dell’Ht Powertrain Bernardo Pellegrini che ha accusato sul traguardo un ritardo di 1”001 e terza la bravissima figlia d’arte Juju Noda a 4”415, dopo uno straordinario recupero, entrambi su F.320.

La cronaca della gara comincia con la partenza a rilento della nipponica che, per un problema alla frizione ha perso parecchie posizioni creando scompiglio nelle retrovie. Subito dopo, l’uscita di pista della F.320 di Enzo Stentella ha causato l’ingresso della Safety Car e la conseguente ripartenza. Lesto a prendere la testa della corsa è stato il leader di campionato Benjamin Berta, poi costretto ad alzare bandiera bianca per noie tecniche. Nel frattempo Noda ha cominciato la sua incredibile rimonta che in pochi giri l’ha riportata in quarta posizione dietro Zeller, Pellegrini e Galli. Proprio con l’alfiere della G Motorsport, la Noda ha ingaggiato un appassionante duello che è proseguito fino all’arrivo. Sul traguardo Zeller si è presentato per primo ma a salire sul gradino più alto del podio è stato Pellegrini dopo una decisione poi revocata, che avrebbe retrocesso lo svizzero al quarto posto. La vittoria di Zeller è stata poi confermata dalle classifiche ufficiali. La Noda ha effettuato il giro più veloce in gara in 1’29”190.

“Onore al vincitore – ha dichiarato Pellegrini – noi siamo contenti di come è andata perché abbiamo fatto una gara sempre all’attacco, molto vicini al primo, rimanendo sempre competitivi. Siamo fiduciosi per la gara di domani”.

Quarto il bravo Riccardo Perego che con la F.317, rimasto prudenzialmente fuori dalle bagarre, mentre quinto e scivolato Francesco Galli su F.320, che invece realmente ha subito 10 secondi di penalità. Sesto Renato Papaleo, anche lui su F.317, artefice di un’ottima gara al rientro in F2000. Enrico Milani settimo assoluto ha colto il primo successo stagionale in classe Gold, prestigioso per il pilota del Facondini Racing che gareggia saltuariamente. Stessa scuderia per l’ottavo Francesco Solfaroli su F.317 come Davide Pedetti nono e secondo di classe Gold su F.317 il danese Stig Larsen che arpiona la decima posizione assoluta. Stupisce il piazzamento d’onore appena fuori dalla top ten per Salvatore Marinaro su F.310 al successo di classe Silver nella quale ha preceduto Carmine Tancredi su F.308.

Nella seconda divisione F.2.0 Cup TS riservata alle Formula Renault, ha primeggiato Stefano Palummieri col tempo di 29’02”782, al terzo successo di stagione, davanti a Cristian Caramuscia e Fabio Turchetto il primo delle vetture Light.

Il driver della Pml racing ha dichiarato: “È stata una bella gara, già da ieri con la Pole nelle qualifiche. Un po’ complicata all’inizio perché c’è stato un contatto nelle file davanti a noi, ma sono fortunatamente riuscito a passare indenne e la gara è andata avanti con un buon ritmo. Sono molto felice per questo risultato con cui ho consolidato il buon punteggio in campionato”.

Domani Gara 2 alle 10.00 in diretta sul canale Ms Motor TV (Sky 229) e in streaming sui social della serie.

