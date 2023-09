Villapriolo: alla scoperta di monte Giulfo

Monte Giulfo un antico centro abitato collocabile cronologicamente in epoca greca e romana, in un periodo compreso tra il sec. VIII a.C. e il II d.C. Posto ad un’altezza di circa 761 m s.l.m., controlla un’ampia zona della Sicilia centrale. Sedi di antichi insediamenti, raggiunti dal moto espansionistico di due delle principali città greche dell’isola, grazie ai rinvenimenti ceramici, di gran lunga i più numerosi, di materiale archeologico rinvenuto.

Sullo sfondo si può notare Enna, provincia più alta d’Italia con i suoi 931 m s.l.m. definita Urbs Inexpugnabilis dai romani per la sua imprendibilità.

