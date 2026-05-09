Storie correlate

serata al Kenisa

Salone della Musica: Una serata in cui la musica smette di essere solo suono e diventa un racconto di vita vissuta.

Riccardo Maggio 9, 2026
evento al kenisa

Evento della Settimana Europea Federiciana dedicato a Ildegarda di Bingen

Riccardo Maggio 9, 2026
premio scuole

Enna celebra l’Europa: al Teatro Neglia la premiazione dei Premi “Edoardo Fontanazza” e “Rocco Lombardo”

Riccardo Maggio 9, 2026

Ultime notizie

Screenshot

PIAZZZA ARMERINA NEWS BRONZO MONDIALE PER IL PIAZZESE SIMONE ABATI

Riccardo Maggio 9, 2026
luoghi 1

CNA ENNA: EVENTO: LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, NUOVE PROSPETTIVE E NUOVE RESPONSABILITA’

Riccardo Maggio 9, 2026
primo premio santa chiara

Settimana Europea Federiciana: All’IC Santa Chiara il primo premio del Concorso Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo

Riccardo Maggio 9, 2026

Basket Serie B Nazionale Play Out: buona la prima per la Siaz Piazza Armerina

Riccardo Maggio 9, 2026