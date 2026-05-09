Enna celebra l’Europa: al Teatro Neglia la premiazione dei Premi “Edoardo Fontanazza” e “Rocco Lombardo”

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale “F.P. Neglia”, la cerimonia di premiazione del Premio dell’Europa 2026, dedicato alle figure di Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo. L’iniziativa, promossa dalla Casa d’Europa presieduta da Cettina Rosso, ha goduto del prestigioso patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale.

La giornata, condotta con brillantezza da due studenti del Liceo Classico, Alessia Gallera e Federico Vasta, ha rappresentato il culmine di un percorso formativo e creativo che ha coinvolto numerosi istituti scolastici del territorio. Il concorso rivolto alle scuole è stato il frutto del meticoloso lavoro di coordinamento della prof.ssa Maria Renna, supportata dalla collaborazione delle prof.sse Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.

Oltre alla consegna dei premi, il palco del Neglia è stato animato da momenti di grande spessore artistico. Si sono esibiti gli alunni dell’I.C. “De Amicis” con l’intensa rappresentazione “Ifigenia alla fine del mondo” (diretta dalle prof.sse Filippa Ilardo e Rosanna Di Cara e dal prof. Lucio Giunta), seguiti dagli studenti del Liceo Classico frequentanti il laboratorio della curvatura curriculare di teatro e drammaturgia classica (guidati dalla prof.ssa Elisa Di Dio, coordinati dalla prof.ssa Loredana Paci e collaborati dalla prof.ssa Daniela Colella e dal prof. Piergiuseppe Battaglia). L’Istituto Professionale “Federico II” ha presentato un estratto del cortometraggio “Il grano e la parola”, girato dagli alunni, nell’ambito del progetto Legalita’ e curato dal docente referente prof. Angelo Di Maria, collaborato dalle prof.sse Elisa Di Dio e Paola Grancuore. A completare il programma artistico, l’apprezzata esibizione degli alunni del Liceo Musicale (coordinati dai professori Giovanna Fussone, Sergio Adamo, Luigi Bevilacqua, Francesca Bongiovanni, Samuele Cascino, Katia Giuffrida , Vincenzo Indovino e Daniele Ruta).

La giuria, composta da Maria Renna, Paola Rubino, Adelia Martorana, Lucrezia La Paglia, Manuela Acqua e Iole Salerno, ha assegnato i seguenti riconoscimenti per l’impegno e la qualità dei lavori presentati:

I.I.S. “Colajanni-Farinato”: Primo Premio al Video-cortometraggio (3B Classico); Secondo Premio al video “Uniti nella diversità” (3C Scientifico); Menzioni speciali alle classi 4B e 4S Scientifico.

I.C. “S. Chiara”: Primo Premio al video delle classi 1A, 2A e 2B.

I.C. “De Amicis”: Secondo Premio alla classe 2D; Menzioni speciali alle classi 1B e 2B.

I.I.S. “A. Lincoln”: Menzioni speciali per i lavori sulla pace tra i popoli della classe 2B.

Nella serata, presso la sala concertistica dell’Hotel Federico II, si è tenuto il concerto “2 for Queen”, promosso dall’Associazione Crescere Insieme. L’evento ha regalato al pubblico un intenso viaggio musicale tra le più celebri sonorità dei Queen, reinterpretate con sensibilità ed eleganza da Sara D’Angelo alla voce e Pasquale Morgante al pianoforte.

Le celebrazioni proseguiranno domani, sabato 9 maggio, con un doppio appuntamento di grande prestigio presso il Teatro F.P. Neglia: alle ore 17.00: In collaborazione con Poste Italiane, si terrà lo Speciale annullo filatelico della XX Edizione della Settimana europea federiciana; a partire dalle ore 18.00 la Cerimonia del Premio Internazionale per l’Europa “Federico II”, conferito quest’anno a Sergio Fabbrini, Professor Emeritus di Politics and International Relations. Il premiato sarà protagonista di una conversazione con Michele Sabatino, esperto di economia comunitaria e segretario regionale del MFE, e Pietro Colletta, medievista e Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna.

La serata sarà arricchita dall’omaggio musicale del Trio “CeresKore” Ensemble Libero, composto da Raffaello Pilato (violino), Franca Bongiovanni (violoncello) e Diego Cannizzaro (pianoforte).

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