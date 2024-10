Vicenda Lago Pergusa: intervento all’Ars dell’ON Fabio Venezia

Ieri in Assemblea Regionale Siciliana sono intervenuto ancora una volta sul lago di Pergusa sollecitando il Governo Schifani a intervenire con estrema urgenza per salvare uno degli specchi lacustri più importanti della Sicilia sotto il profilo naturalistico e storico. Agli annunci e ai tavoli tecnici senza risultati concreti seguano i fatti e non fantasiosi provvedimenti legislativi che prevedono l’istituzione di anonime fondazioni senza il coinvolgimento del territorio e di tutti i soggetti che gravitano attorno al lago.

On Fabio Venezia

Visite: 100