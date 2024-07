Venerdì 2 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

la 2^ edizione del

PICCOLO FESTIVAL

Line Up:

ANGELINA MANGO

(UNICA DATA IN SICILIA)

vincitrice del Festival di Sanremo 2024

la band rivelazione BNKR44

e il duo hard-pop Santi Francesi

In apertura Angelo Sicurella, Kid Gamma e Soap

Venerdì 2 agosto, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (apertura ore 18.30), prenderà il via la seconda edizione del PICCOLO FESTIVAL che quest’anno ospiterà Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, la band rivelazione BNKR44 e il duo hard-pop Santi Francesi. Opening Act Angelo Sicurella, Kid Gamma e Soap, in apertura e chiusura il djset Gravità Experience. Il Festival è organizzato da GoMad Concerti, e Puntoeacapo Concerti con la collaborazione del Comune di Bagheria (clicca qui per info e biglietti).

“Siamo entusiasti di questa 2^ edizione del Piccolo Festival – dichiara l’organizzazione – che, dopo aver ospitato nella prima edizione Chiello e Bresh, quest’anno diventa ancora più grande con un line-up composta 3 artisti di fama nazionale, che hanno calcato il palco di Sanremo, tra cui la vincitrice del festival. Ricordiamo che Angelina Mango, i BNKR44 ed i Santi Francesi, così come gli opening act, si esibiranno in un vero e proprio concerto, con le loro live band al completo, per circa un’ora ciascuno.”

Sei dischi di platino e due dischi d’oro per un totale di oltre 200 milioni di stream audio e video, un primo tour nei club completamente sold out, una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al vertice delle classifiche di vendita e dei brani più trasmessi dalle radio: è l’anno di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 alla sua prima partecipazione con il brano “La Noia”, scritto con Madame e Dardust e prodotto sempre da Dardust con E.D.D. Al Festival di Sanremo ha anche vinto il premio “Lucio Dalla” assegnato dalla stampa web, radio e tv e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e “La Noia”, certificato disco di platino, ha raggiunto la vetta dell’airplay radio e superato 77 milioni e mezzo di ascolti e visualizzazioni, entrando anche nelle viral Chart di 25 Paesi europei, tra cui il Regno Unito dove ha raggiunto la Top30.

BNKR44, vincitori di Sanremo Giovani 23 e rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, vola nelle classifiche con il singolo “GOVERNO PUNK”, ora certificato Disco d’Oro (FIMI/GFK). Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares stanno ottenendo ottimi risultati anche con il singolo “MA CHE IDEA” in collaborazione con Pino D’Angiò, attualmente tra i 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. Il brano è un vero e proprio ‘tormentone’, virale sulle piattaforme social e tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali.

I Santi Francesi, duo dall’inconfondibile sound hard-pop composto da Mario Francese e Alessandro De Santis, hanno ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo, “L’AMORE IN BOCCA”.

Angelo Sicurella è un’artista eclettico, noto come cantante, producer e compositore nel panorama della musica alternative pop ed elettronica sperimentale. Porta avanti un lavoro di ricerca che mescola elementi di suoni organici, tratti dal mondo naturale, e suoni sintetici dei suoi strumenti. Il suo ultimo album, intitolato “CIGNI [disco bianco]”, ha visto la luce nel 2023.

Kid Gamma, classe 2002, è un vero prodigio della musica classica che ha trovato la sua vocazione nel rap/pop. Con un background classico, si è dedicato alla produzione di musica elettronica dal 2016, facendosi subito notare per le sonorità ricercate. “Respirare” è il suo ultimo singolo: un brano che scava tra le debolezze dei più giovani e invita ad aiutare chi è in difficoltà.

In perfetta sintonia con la generazione Z, Soap rappresenta un fenomeno unico nel panorama italiano, che fonda abilmente l’italiano e il francese nei suoi brani e cattura sfumature altrimenti inaccessibili in un mix di autenticità, malinconia e rinascita. “Parole violente” è il suo ultimo singolo, disponibile dal 22 marzo 2024.

