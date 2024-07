Soddisfazioni per i colori della scuderia RO racing giungono dal Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del Campionato Europeo Rally, dove Francesco dei Ceci e Nicolò Lazzarini sono giunti secondi nella gara valida per il Campionato Italiano Junior e Michael Rendina e Fabiano Cipriani hanno completato il podio della classe RC4 dell’Europeo. Buoni i riscontri nelle altre gare del weekend.

Hanno frequentato scenari internazionali i portacolori della scuderia RO racing nel fine settima agonistico appena trascorso.

Al centro delle attenzioni il Rally di Roma Capitale, manifestazione Capitolina ideata dall’ex iridato Max Rendina e unica tappa italiana del Campionato Europeo Rally. Sulle strade della gara romana si sono distinti particolarmente Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini. I due ragazzini terribili con la loro Renault Clio Rally5 hanno raccolto tanti applausi e solo una foratura, nel tratto cronometrato conclusivo, non ha consentito al duo campano-veneto di imporsi nella classifica del Campionato Italiano Junior, dove è comunque arrivata la piazza d’onore. Checco avrà tempo per rifarsi. Altro bel risultato è stato quello di Michael Rendina e Fabiano Cipriani che, a bordo di una Renault Clio Rally4, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i frequentatori della serie continentale riuscendo ad ottenere un ottimo terzo posto nella classe RC4.

Sfortunata la gara di Paolo Andreucci in gara con Rudy Briani. Il pluricampione italiano, dopo aver penato non poco per trovare il giusto set up della sua Citroen C3 R5, seguita dalla Turbocar, è incappato in una toccata a una speciale dal termine.

Il Rally Capitolino, oltre che per le serie Continentale e per l’Italiano rally era valido anche per la Coppa Rally di Ottava Zona. Gara che ha decimato tutta la compagine dei rappresentanti della scuderia siciliana.

Alla quinta Coppa Città di Corleto Perticara, valida per il Campionato Italiano Slalom, che si è svolta a Potenza in Basilicata, Giuseppe Catalano, ha condotto la sua Chevy Sedan – Yamaha E2 SILHOUTTE LC alla vittoria di classe. Tra le bicilindriche vittoria di Gruppo e classe, per Pierluigi Bono, in gara con una Fiat 500 BC. Non ha avuto rivali la Campionessa Italiana in carica Angelica Giamboi che, con la sua Fiat X1/9, ha primeggiato tra le Dame e in classe S5. Vittoria nel Gruppo Speciale e in classe S6 per Alfredo Giamboi e la sua inseparabile Fiat X1/9 Coupé. Quinta piazza di classe per Domenico Palumb, al via con una Radical SR4 Suzuki.

In Sicilia, al nono Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, Carmelo Callari, con una Peugeot 106, ha vinto la classe A1400, Giuseppe Di Miceli, con una MG ZR 105, è salito sul terzo gradino del podio della classe A1400, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams della classe N2000, ha primeggiato nella classifica femminile. Carmelo Arcuri, con una Renault Clio RS, è giunto secondo in classe N2000, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS, si è piazzato al sesto posto della classifica generale e ha vinto sia il Gruppo E1 Italia sia la classe E1 2000, Biagio Mingoia, con una Fiat Punto HGT, ha concluso al quinto posto della classe E1 1600, Giuseppe Montana, con una Citroen Saxo, è giunto a un passo dal podio in classe A1600, Ivan Brusca, con una Peugeot 106, si è piazzato nono in classifica generale e ha vinto sia il Gruppo A sia la classe A1600.

39/24

Visite: 31