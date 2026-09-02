Valguarnera: Una giornata di lavoro intenso per l’Amministrazione Comunale: scuola, servizi, sport, giovani e valorizzazione del territorio

Una giornata di lavoro intenso per l’Amministrazione Comunale: scuola, servizi, sport, giovani e valorizzazione del territorio

È stata una giornata di lavoro intenso per l’Amministrazione Comunale, impegnata su diversi fronti e su una serie di progetti e iniziative che interessano direttamente la comunità.

Tra le priorità affrontate, il completamento dell’arredamento dell’Asilo Nido, che consentirà a breve di avviare l’iter necessario per l’apertura della struttura e l’attivazione di un servizio importante per le famiglie.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla Palestra Lanza, per la quale è stato portato avanti il progetto di completamento della struttura. A questo si aggiunge un risultato concreto sul fronte delle risorse: sono stati ottenuti ulteriori €40.000,00, che consentiranno di proseguire nell’attuazione dell’intervento.

Sul fronte delle politiche giovanili, è stata affrontata la convenzione con l’Associazione Erei per l’attivazione del Servizio Civile, nella consapevolezza che offrire ai giovani occasioni di formazione, partecipazione e impegno rappresenti un investimento importante per il futuro della comunità.

Prosegue inoltre il lavoro per l’organizzazione della I Festa degli Agroallevatori, un’iniziativa pensata per valorizzare il comparto agricolo e zootecnico, le tradizioni del territorio e il lavoro quotidiano di tanti operatori che rappresentano una parte importante della nostra identità e della nostra economia.

Per quanto riguarda il mondo della scuola, l’Amministrazione è impegnata nella definizione del Regolamento per la gestione della Mensa Scolastica, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente, organizzato e attento alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

È stato inoltre avviato il confronto con la Dirigente scolastica per la verifica degli immobili in vista della ripartenza delle attività scolastiche e per affrontare le esigenze relative all’arredamento dei laboratori del Plesso “S. Arena”.

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Come già anticipato, è stato infine approvato il progetto “Tutti a tavola, nessuno escluso”, dedicato alla celiachia. Un’iniziativa che pone al centro il diritto alla salute, all’inclusione e a una corretta alimentazione, affinché nessuno venga escluso dai servizi della comunità a causa delle proprie esigenze alimentari.

Il commento dell’Amministrazione

«Sono tante le attività che quotidianamente impegnano l’Amministrazione Comunale – afferma la Giunta – e spesso si tratta di un lavoro che non arriva immediatamente all’attenzione dei cittadini, ma che è fondamentale per costruire risultati concreti.

Dall’edilizia scolastica ai servizi per le famiglie, dallo sport alle politiche giovanili, fino alla valorizzazione del nostro comparto agricolo e zootecnico, stiamo lavorando su più fronti con l’obiettivo di dare risposte concrete alla comunità.

Amministrare significa esserci, ogni giorno: programmare, cercare risorse, trovare soluzioni e trasformare i progetti in realtà.

Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma continueremo a lavorare con serietà, determinazione e spirito di squadra. Perché una comunità cresce quando le istituzioni, le associazioni, la scuola, le famiglie e i cittadini riescono a fare rete.

Il lavoro di squadra è alla base di tutto. I risultati si costruiscono giorno dopo giorno, insieme.»

La Giunta Comunale

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