Storie correlate

SUCCESSO ALLE ELEZIONI UNICT: BENE KOINÈ E ANDREA, È TEMPO DI RIBALTARE LA NOSTRA TERRA

Riccardo Novembre 20, 2025 0
Progetto INSIDE – I giovani e le dipendenze patologiche, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: le studentesse dell’Università degli Studi di Enna “Kore” discutono sulla prevenzione delle dipendenze (da sostanze e da comportamenti) nelle scuole siciliane.

Riccardo Novembre 19, 2025 0
On Fabio Venezia: 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚’ 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚

Riccardo Novembre 18, 2025 0

Ultime notizie

Ranger e Polizia Locale di Enna aderiscono alla Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Ambiente: Regione Siciliana, Enel e Lipu insieme per tutelare la biodiversità. Savarino: «Preserviamo la cicogna bianca e altre specie protette»

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Risanamento Messina, consegnati lavori da 12,3 milioni per 60 alloggi a Fondo Basile. Schifani: «Rigenerazione urbana e inclusione sociale»

Riccardo Novembre 25, 2025 0

TRAPIANTO DI CORNEA, ECCELLENZE A CONFRONTO: A CATANIA LO STAGE CHE PUNTA SULLA QUALITÀ CHIRURGICA

Riccardo Novembre 25, 2025 0