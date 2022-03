Università: alla Kore di Enna la seconda tappa di presentazione della Borsa della Ricerca – In.Sicily

Il primo aprile l’Assessorato regionale alle Attività Produttive promuoverà una call per selezionare 30 startup e spin off siciliani

Enna, 22 marzo 2022 – Seconda tappa a Enna per la Borsa della Ricerca – In.Sicily, l’iniziativa nazionale ideata dalla Fondazione Emblema per favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria e startup, aziende, incubatori e investitori (pubblici e privati).

Questa mattina alla presenza di laurendi, laureati, dottori di ricerca e addetti ai lavori, è stato illustrato il programma di In.Sicily, l’iniziativa ideata per far conoscere investitori e grandi imprese con startup e spin off siciliani. La manifestazione si svolgerà ad Alcamo il 16 e il 17 giugno, nel suggestivo Castello dei conti di Modica e permetterà a giovani imprenditori siciliani di presentare le proprie idee a potenziali investitori.

Presenti alla sala conferenze del Rettorato: Tommaso Aiello, presidente Fondazione Emblema, Vincenzo Fasone, delegato del rettore ai rapporti con le imprese, Maria Luisa Cinquerrui, fondatrice Smartisland, Giacomo Corvisieri di Italtel, Antonio Messineo, delegato alla ricerca di ateneo, Gero La Rocca, presidente giovani imprenditori Confindustria Sicilia e Maurizio Volpe, responsabile sviluppo Carborem.

Nata nel 2010, la Borsa della Ricerca ha fatto incontrare oltre 250 tra spin off e dipartimenti di 64 atenei italiani, 184 tra grandi imprese e investitori che, attraverso strumenti innovativi on e off line, incontri e progetti sono entrati in contatto e hanno collaborato alla diffusione di best practice e alla circolazione di idee innovative.

Domani la presentazione all’Università di Messina e giovedì 24 la tappa conclusiva all’Università di Catania.

Visite: 47