UNIONE NAZIONALE PRO LOCO E DISTRETTO LIONS 108YB, INSIEME PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DELL’ISOLA

Al centro dell’accordo anche forme di collaborazione pubblico-privato

Pollina, 14 ottobre 2023) L’Unione Pro Loco d’Italia e il Distretto Lions 108Yb, con 117 club Club, fanno rete per promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio rappresentato dalla cultura e dalla storia dell’isola: questo il punto cardine del protocollo d’intesa siglata oggi fra le due associazioni.

Sul tavolo anche l’avvio attività di promozione sulle forme di collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione culturale, con particolare riferimento ai temi della Coprogettazione e Co-programmazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore (art. 55 e 56 L. 217/2017) e dai Partenariati Speciali previsti dall’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici (in questo caso gratuiti).

L’intesa è stata sottoscritta nell’ambito dell’ “Incontro d’autunno”, promosso dal Distretto Lions 108 YB, in corso di svolgimento in una struttura alberghiera di Pollina (Pa). A firmare l’accordo il Governatore del Distretto Distretto Lions 108 Yb Sicilia (anno sociale 2023/2024) avv. Daniela Macaluso e il docente universitario Filippo Grasso, consulente per il Turismo dell’Unpli, in rappresentanza del presidente nazionale dell’Unpli, dott. Antonino La Spina.

“In sintonia con il ruolo di sussidiarietà il protocollo di intesa per noi Lions – spiega il Governatore Daniela Macaluso – rappresenta esempio di coprogettazione con le istituzioni pubbliche e nel caso specifico tendente alla valorizzazione dei nostri territori affinché il turismo possa essere volano dell’economia dell’isola, anche al fine di un continuo miglioramento e che possa essere fonte di conoscenza della storia e cultura dell’isola”.

“Siamo lieti dell’intesa siglata con i Lions e i Leo di Sicilia in quanto ben consapevoli che dalle collaborazioni concrete e fattive scaturiscono azioni e iniziative che possono e devono rappresentare importanti momenti di crescita a vantaggio dei territori. Siamo sicuri, inoltre, che affiancare l’importante ruolo e l’azione propulsiva dei Lions alla quotidiana e generosa operosità della rete Pro Loco rappresenta un importante opportunità non solo per le due associazioni ma per l’intero sistema del volontariato” sottolinea il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina

Unpli e il Distretto Lions 108Yb, inoltre, si impegnano a promuovere forme collaborazione anche con le istituzioni per l’avvio di iniziative di formazione e informazione rivolte a cittadini e operatori; previste anche reciproche attività di supporto, lo svolgimento di un seminario sul tema della valorizzazione del patrimonio turistico locale.

LA RETE COINVOLTA. I Lions Club Siciliani hanno una distribuzione territoriale, annoverando quasi 3.400 Soci in 117 Club distribuiti nelle 9 province.

L’Unpli conta a livello nazionale oltre 6200 Pro Loco e circa 600 mila volontari, in Sicilia le Pro Loco sono 278, contano 15mila volontari e organizzano, in media, ogni anno 4.300 eventi (cui prendono parte 1,3 mln di persone) e oltre 150 sagre (cui partecipano 250mila persone); le Pro Loco si occupano principalmente di promozione e accoglienza turistica, di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e materiale, di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici; sono attive anche sul fronte della tutela dell’ambiente (a partire ai protocolli siglati con il Parco dell’Etna e il Parco dei Nebrodi), della collaborazione con i Comuni e in prima linea in tema di solidarietà.

