UNA STAGIONE SU DUE FRONTI PER ANGELO LOMBARDO

Il talentuoso pilota siciliano si sdoppia tra il rientro nel CIRAS, in qualità di campione italiano in carica sempre con la Porsche 911 RS,

e il debutto nel Campionato Italiano Rally Promozione al volante della Skoda Fabia Rally2

Cefalù (Pa), 26 febbraio 2023 – Dopo un 2022 vissuto da indiscusso protagonista fregiandosi del titolo italiano Rally Autostoriche, Angelo Lombardo alzerà l’asticella in vista dell’imminente stagione 2023 cimentandosi due fronti ben distinti. Da un lato, il rientro nel CIRAS con lo scudetto tricolore cucito sul petto e l’obiettivo di riconfermarsi sempre al volante della Porsche 911 Carrera RS by Guagliardo, dall’altro, la vera novità, l’impegno tra le vetture moderne con il debutto nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP) che si disputerà nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, alla guida della Skoda Fabia Rally2 messagli a disposizione dall’Erreffe Rally Team di Agostino Roda; in entrambe le prestigiose serie nazionali, il portacolori della scuderia RO racing sarà nuovamente coadiuvato alle note dall’esperto corregionale Roberto Consiglio.

«Più che confermata la partecipazione al CIRAS, una cornice agonistico-sportiva a me già ben familiare e che, nel 2022 appena trascorso, mi ha regalato emozioni indescrivibili. Approccio diverso, invece, per quanto concerne il CIRP» – ha precisato Lombardo – «Quel che è certo è che esordiremo al Rally Regione Piemonte di aprile. Un’esperienza inedita, affascinante e ricca di stimoli, ma trattandosi del primo anno quel che verrà ci prenderemo. Un mondo tutto da scoprire quello delle “moderne” che, giocoforza, dovrò percorrere step by step, passo dopo passo. Dopo la trasferta piemontese, avremmo inserito in agenda altri tre appuntamenti di elevato blasone, ovvero: Targa Florio, “Mille Miglia” e “Sanremo”. Però, al momento l’uso del condizionale è d’obbligo, poiché valuteremo il da farsi dopo le prime uscite, banco di prova per indirizzare al meglio il prosieguo stagionale».

Tornando all’immediato futuro, invece, il driver siciliano sarà al via del 13° Historic Rally delle Vallate Aretine, round d’apertura del CIRAS, in scena sugli asfalti dell’Aretino i prossimi 3 e 4 marzo.

