Una delegazione del Soroptimist Club di Enna a Malta per la diffusione di buone pratiche afferenti la mobilità sostenibile e la riduzione del gender gap nel settore dei trasporti

Una delegazione del Soroptimist Club di Enna, si è recata dal 26 Aprile al 01 Maggio 2023 nell’isola di Malta per svolgere una serie di attività connesse di supporto al gemellaggio tra gli International Soroptimist club di Enna e di Malta .

Tale gemellaggio è stato sancito il 5 Settembre 2015 ed è stato ufficializzato dall’ Istituzione della Friend-Ship-link con Malta, autorizzata sia dalla federazione Europea sia dalla Federazione Gran Bretagna-Irlanda alla presenza delle Past President Angela Carolina Rocca e Mary Rose Bonello.

Tale cooperazione è ad oggi promossa dai due Club attraverso la compartecipazione ad attività in ambito europeo con l’obiettivo di affrontare le dinamiche inerenti la mission dei due Club. Negli scorsi anni si son portate avanti una serie di azioni sinergiche per il miglioramento psico-sociale di pazienti affetti da malattie neurologiche e psichiatriche.

La recente visita nell’isola da parte della delegazione ennese è stata caratterizzata invece da una serie di attività incentrate sulla pianificazione urbana e della mobilità di tipo sostenibile con particolare riferimento al gender gap nel settore dei trasporti per l’incremento del benessere psico-fisico dei cittadini.

Una serie di tour nelle principali città maltesi e un seminario pubblico alla presenza di numerosi soci e studenti presso l’Università di Malta a Msida hanno permesso la diffusione di alcune buone azioni connesse alla missione dei Club.

Il seminario dal titolo “La città che vorrei” si è svolto nella mattinata del 27 Aprile ed è stato introdotto dalla prof. Maria Attard, direttore dell’Istituto per i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile e Capo del Dipartimento delle Facoltà di Geografia e della Facoltà delle Arti che ha diffuso le buone pratiche attuate dalla sua Università in termini di sostenibilità ed accessibilità.

Ha preso parte al seminario la prof. Tiziana Campisi nella duplice veste di docente dell’ Università degli Studi di Enna Kore in visita Erasmus e di Presidente del Club Soroptimist di Enna introducendo la storia dei club e sottolineando le buone pratiche del progetto nazionale di Club “la città che vorrei” e mostrando infine alcuni risultati di ricerca connessi al sistema dei trasporti e della mobilità e al divario di genere nel contesto siciliano

Tali temi infatti riflettono quanto promosso dal Soroptimist Italia e forniscono una base per future cooperazioni tra i due club finalizzate alla realizzazione di altri seminari e alla diffusione di un sondaggio per analizzare le abitudini di spostamento in due contesti isolani come la Sicilia e Malta.

Sempre nella stessa giornata i due club hanno partecipato ad un evento tenutosi sul terrazzo dell’Hotel Embassy di Valletta. Durante la serata sono stati letti due discorsi in italiano e inglese finalizzati alla promozione di attività congiunte e al rafforzamento delle sinergie tra i due club e le Università di Malta e Enna ammirando nel contempo lo skyline della città e degustando dei buoni piatti .

Numerose le idee già in cantiere per suggellare questa friendship: la partecipazione ad uno studio di ricerca sulla mobilità sostenibile sulle isole e sulla riduzione del gender gap nel settore dei trasporti oltre che l’organizzazione di una riunione internazionale di tutti i Club Soroptimist delle isole del Mediterraneo.

In conclusione i due Club hanno promosso i rispettivi inviti a poter esser presenti a Malta in Ottobre e a Enna da Dicembre in poi per potere ricambiare l’affettuosità e l’accoglienza ricevuta da tutte le socie del Club di Malta.

