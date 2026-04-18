Hisn Al Giran: da domenica apre al pubblico il Villaggio Bizantino

Al Villaggio bizantino sono giornate dedicate alla pulizia dei sentieri, per accogliere al meglio i visitatori di domenica e dei mesi a venire. A proposito di questa domenica, non avete che da scegliere: il Villaggio bizantino sarà aperto al mattino con un’unica escursione archeo-naturalistica alle 11 ma è in programma anche la terza edizione de La Via dei piccoli borghi, un cammino ad anello di 15 chilometri organizzato con archeo_altesina e che attraversa piccole borgate dell’entroterra come Milletarì, Cacchiamo e Villadoro alla scoperta delle peculiarità, della storia e dei paesaggi di questa parte di Sicilia fuori dai soliti circuiti turistici.

Per info sulle escursioni al Villaggio bizantino e sul cammino La Via dei piccoli borghi

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+39 3283748553

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