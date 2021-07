Un sognatore su due ruote. Intervista a Ugo Ghilardi – il Ritorno

Ha concluso il periplo dell’Isola a bordo della sua bicicletta l’atleta del bergamasco esplorando palmo a palmo tutto il litorale siciliano, alla ricerca delle torri d’avvistamento anti-pirateria del XVI-XVII secolo.

Si è concluso il viaggio su due ruote alla scoperta delle coste siciliane e delle sue torri avviato un paio di mesi fa da Ugo Ghilardi – bergamasco doc – partito a bordo della sua bicicletta per scoprire la bellezza di queste meraviglie dell’architettura difensiva del XVI-XVII secolo.

Attraverso la video-intervista “UN SOGNATORE SU DUE RUOTE. Intervista a Ugo Ghilardi – il Ritorno” curata da Lorenzo Mercurio, coadiuvato da Alessandra Gioè – in collaborazione con Impronta Magazine – Esperienzasicilia.it ha intervistato Ugo Ghilardi al termine della sua esperienza nell’Isola.

L’intervista, che verrà pubblicata sul sito web www.esperienzasicilia.it e sul relativo canale YouTube a partire da Sabato 24 luglio 2021, rappresenta l’epilogo dell’incursione di Ugo Ghilardi con le impressioni raccolte durante il suo viaggio.

“Ho dato tempo a questo viaggio – spiega emozionato Ugo Ghilardi – perché ogni torre ha il suo fascino e la sua storia. È stata una ricerca e una scoperta della Sicilia. Mi hanno sorpreso inoltre le tonnare, le saline, i mercati storici di Palermo e Catania, i borghi costieri e le catene montuose a picco sul mare che ho incontrato lungo il mio percorso. Mi è sembrato di vivere in un film dove apprezzi ogni dettaglio. Straordinaria l’ospitalità della gente dell’Isola che ho incontrato lungo il mio viaggio. Sono molto contento e soddisfatto”.

Classe 1957, Ugo Ghilardi ha al suo attivo un profilo curriculare a dir poco monumentale riguardo le imprese compiute, trasformando piedi e pedali in strumenti per conoscere il mondo: nel 2010 compie la traversata dell’intero arco alpino a piedi da Ventimiglia a Trieste; nel 2011con il progetto “Pedala Italia” percorre 9000 km in bicicletta con l’amico Manuel Ardenghi toccando tutti i 110 capoluoghi di provincia italiani in 90 giorni; nel 2012 con il progetto “Canterbury – Roma” percorre circa 2000 km a piedi lungo la via Francigena; nel 2013 con il progetto “Lonno – Coira (Svizzera)” percorre circa 260 km a piedi in 6 giorni attraverso i sentieri storici che hanno caratterizzato le valli lombarde del Medioevo seguendo l’antica via Mercatorum; sempre nel 2013 con il progetto “Innsbruck – Olera” percorre circa 350 km a piedi in 9 giorni; nel 2014 col il progetto “Pedala Parchi” attraversa 25 parchi naturali di interesse Nazionale e Regionale; nel 2015 per 4 mesi scala 100 vette delle Prealpi Orobiche; nel 2016 con il progetto “Tetti d’Italia” scala in bicicletta la vetta più alta di ogni Regione; nel 2017 con il progetto denominato “Insieme sul Danubio” attraversa in bici 8 Stati e 4 capitali nel cuore dell’Europa orientale; nel 2019 in sella alla sua bicicletta percorre 2000 km alla ricerca dei mais antichi e nel 2020 con “Un Passo alla volta” si avventura in un viaggio fatto in solitaria, attraversando moltissimi borghi e paesi meravigliosi, dove è possibile anche rivedere i segni tangibili delle guerre passate.

Lorenzo Mercurio è antropologo e documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia. Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine. Ha scritto e pubblicato il romanzo “Una strada tra le onde”, edito dalla Wordmage nel 2016.

EsperienzaSicilia.it intende realizzare un archivio documentaristico sui beni culturali e ambientali in Sicilia, attraverso dei racconti video che ne illustrino l’interesse come beni comuni, appartenenti a tutti i siciliani.

