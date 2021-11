Un “esperimento” di Silicon Valley al centro della Sicilia: a Barrafranc nasce “Frenz 17”

Che sia di origini di casa nostra il nuovo Mark Zuckerberg? . Mai dire mai, ma sta di fatto che una nuova piattaforma social si è affacciata nel panorama mondiale partendo da Barrafranca. A crearla infatti è stata il trentenne barrese Cesare La Rocca. Laureato in Giurisprudenza alla Università Bocconi di Milano. La Rocca è titolare di una piccola azienda per la coltivazioni di mandorli ed ha interessi in svariati settori. E da questa sua “necessità” di stare in contatto con il mondo a 360 gradi nasce Frenz 17, un luogo di condivisione di idee, di incontro, di rapporti sociali tra persone che condividono stessi valori. “E’ risaputo ormai – commenta – che le maggiori opportunità sono offerte dal mondo digitale, dal mondo online, quindi ho voluto lavorare anche in questo settore. Questa piattaforma . continua – non è solo un Social, né un Blog, piuttosto una piazza per incontrare esigenze, attività, idee”. La sua principale Mission è incontrare persone sensibili, desiderose di imparare ad ascoltarsi, ascoltare, comunicare, creare ponti non divisioni. Costruire forti relazioni sociali tra persone. Diverse le aree: quella personale consente all’utente di creare un profilo, pubblicare foto, video, condividere interessi ( Sezione Gruppi), creare centri di discussione attorno a determinate tematiche o problematiche (Sezione Forum); l’Area Business offre complementarmente l’opportunità di pubblicizzare i propri prodotti e di cercare e/o offrire lavoro”. Frenz 17 propone al fruitore un spazio web in cui poter soddisfare agilmente le esigenze della quotidianità”. La terza rivoluzione industriale è iniziata…

fonte: radioluce

Visite: 149