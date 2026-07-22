Il Comune di Aidone conferisce la Cittadinanza Onoraria agli archeologi della Missione Archeologica Americana a Morgantina.

Il 22 luglio, alle ore 11.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Aidone, si terrà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Prof. D. Alex Walthall, attuale Direttore della Missione Archeologica Americana a Morgantina, e al Prof. Hal Sharp, archeologo della Missione e studioso del Macellum di Morgantina.

Sempre su proposta dell’Amministrazione comunale, è stato inoltre conferito il titolo di Cittadina Onoraria alla Prof.ssa Sandra K. Lucore, archeologa della Missione, i cui studi hanno riguardato in particolare gli impianti termali di Morgantina e l’architettura termale del mondo antico. La cerimonia di conferimento si svolgerà in una successiva occasione.

Il riconoscimento esprime la gratitudine della Città di Aidone nei confronti di tre studiosi che, attraverso le rispettive attività di ricerca, hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza del patrimonio archeologico di Morgantina e alla sua valorizzazione in ambito scientifico internazionale.

Dichiara il Sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia:

«Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria la nostra comunità desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla Missione Archeologica Americana a Morgantina, nelle persone del Prof. Alex Walthall, attuale Direttore della Missione, del Prof. Hal Sharp e della Prof.ssa Sandra Lucore, per il prezioso contributo offerto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Morgantina.

Con questo riconoscimento Aidone rende omaggio a tre studiosi che, con il loro impegno e il loro rigoroso lavoro di ricerca, hanno rafforzato il rapporto tra la nostra comunità e il patrimonio archeologico che la identifica. È un gesto di gratitudine e di stima che testimonia il valore della collaborazione culturale e scientifica consolidatasi nel tempo tra Aidone e la Missione».

L’Assessore alla Cultura, Alessandra Mirabella, sottolinea il valore scientifico dell’attività svolta dalla Missione:

«Da oltre settant’anni la Missione Archeologica Americana conduce attività di ricerca a Morgantina. La continuità delle campagne di scavo e di studio, l’apporto di competenze interdisciplinari, la formazione di giovani studiosi e la pubblicazione dei risultati hanno contribuito a fare di Morgantina un importante riferimento per gli studi sulla Sicilia antica.

Il Prof. Alex Walthall, attuale Direttore della Missione, coordina l’ Agora Valley Project, un programma di ricerca dedicato allo studio dell’Agorà e delle aree circostanti, volto ad approfondire le trasformazioni dell’assetto urbano di Morgantina tra l’età ellenistica e quella romana. Le indagini in corso stanno offrendo nuovi elementi per la ricostruzione dell’evoluzione degli spazi pubblici e delle dinamiche economiche e sociali della città.

Il Prof. Hal Sharp ha dedicato una parte significativa della propria attività scientifica allo studio del Macellum di Morgantina, contribuendo alla ricostruzione delle caratteristiche architettoniche, della cronologia e della funzione dell’edificio nel contesto della città romana.

La Prof.ssa Sandra Lucore ha condotto ricerche sugli impianti termali di Morgantina, con particolare riferimento alle Terme Nord e alle Terme Sud, contribuendo allo studio delle loro caratteristiche architettoniche e costruttive e, più in generale, alla conoscenza dell’architettura termale e della cultura del bagno nel mondo antico.

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Attraverso questa onorificenza Aidone rende omaggio ai tre studiosi e, insieme, alla Missione Archeologica Americana, riconoscendo il contributo che il rigore della ricerca, la continuità degli studi, la pubblicazione dei risultati e il rapporto con il territorio hanno offerto alla conoscenza di Morgantina.»

La cerimonia del 22 luglio sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione delle autorità civili, dei rappresentanti della Missione Archeologica Americana a Morgantina, del Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, arch. Angelo Di Franco, e del Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, dott. Carmelo Nicotra, a testimonianza del consolidato rapporto di collaborazione scientifica e culturale che lega Aidone e il suo territorio alla Missione Archeologica Americana a Morgantina.

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