Uisp Sicilia: attivo il servizio SportPoint

La Sicilia (insieme ad altre 4 regioni Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Veneto) è presente con lo sportello fisico SPORTPOINT a Enna nella sede UISP Sicilia in Via LIbertà 105. Il professionista incaricato è il dottor Di Marco Carlo. Il progetto SPORT POINT intende rispondere alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, aggregando, a livello centrale, una serie di servizi accessibili a tutto il comparto sportivo e in grado di promuovere le opportunità dello sport, sensibilizzando e accompagnando i cittadini interessati. Il progetto prevede altresì di attivare momenti formativi e sportelli virtuali nell’ambito dei quali offrire attività di informazione, aggiornamento, formazione e consulenza. Il progetto prevede di erogare servizi in ambito giuridico, fiscale, giuslavoristico, professionale e divulgativo attraverso l’avviamento sul territorio di specifici sportelli. Di seguito, in allegato il calendario per il mese di Giugno dello sportello fisico. E’ possibile prenotare l’appuntamento attraverso l’indirizzo mail: sportpoint.sicilia@uisp.it o chiamando al numero 0935/574211.

Mese di Giugno:

DATA ORARIO

Sabato 4 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Martedì 7 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sabato 11 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Martedì 14 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sabato 18 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Martedì 21 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sabato 25 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Martedì 28 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

