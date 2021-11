U CARUSU DA SURFARA – di Angiolo Alerci

U CARUSU DA SURFARA

Oggi in Sicilia si ricorda “U carusu da surfara”, i ragazzi minorenni che lavoravano nelle miniere di zolfo negli anni in cui lo zolfo rappresentava una delle nostre ricchezze. Ho pensato di far conoscere che il Lions Club di Enna, Presidente il dr. Saverio Gravina, decise di ricordare “U carusu da surfara” con la realizzazione di una statua. Statua che venne realizzata l’anno successivo dal Presidente dr Enzo Vicari e da me, Presidente, venne fatta restaurare nel 2013 in occasione della visita al Club di Enna del Presidente Internazionale Wyane A. Madden.

