Turismo, l’assessorato: trasmissione “L’Anno che verrà” da Palermo frutto di accordo tra Regione e Rai

La realizzazione della trasmissione “L’Anno che verrà”, che andrà in diretta su Raiuno la sera del 31 dicembre 2026 da Palermo con il concerto di fine anno, rientra nell’ambito dell’accordo che la Regione Siciliana ha stipulato con la Rai lo scorso 20 aprile. L’intesa prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione per il biennio 2026/2027 per promuovere l’Isola, con le sue bellezze naturali e monumentali, verso milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Lo precisa l’assessorato regionale del Turismo.

La convenzione, presentata anche con una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, prevede, inoltre, che nel 2027 la trasmissione di fine anno venga effettuata in un’altra città siciliana. Sono stati previsti interventi di comunicazione all’interno di vari programmi televisivi, anche a distribuzione internazionale, radiofonici e digitali Rai, per valorizzazione le attrattive turistiche, paesaggistiche e ambientali del territorio (UnoMattina, Linea Verde, Linea Bianca, Geo, È sempre mezzogiorno, Ballando con le Stelle, Camper, I Mestieri di Mirko, Italiana TV Magazine, Caterpillar, Io Chiara e il Green, Radio2 Stai Serena, Radio2 Music Room, ecc.). Saranno anche realizzate iniziative di promozione di eventi sul territorio (come per esempio la Coppa degli Assi) e partecipazione ai programmi Rai Porte Aperte, Screenings, Festa Rai Radio3.

Il piano editoriale Rai, già avviato con riprese televisive in vari luoghi della Sicilia, prevede nell’immediato: una programmazione sulla trasmissione di Rai1 Camper Osteria Italia che andrà in onda per 3 settimane (29 giugno – 3 luglio; 20-24 luglio; 24-28 agosto) con focus sul trapanese, l’agrigentino e la Sicilia orientale; un intervento su UnoMattina il 23 giugno; tre puntate dedicate su Linea Verde Estate (21/06/2026) e Linea Verde Sentieri (11 e 18/07/2026), con particolare attenzione ai cammini dell’entroterra Siciliano, ai luoghi di interesse artistico e naturalistico e alle tradizioni del territorio; tre interventi nel programma Geo, sui borghi dell’entroterra.

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