LA CASERMA-RIFUGIO SAMBUCHELLO RINASCE COME GEORESORT

Domenica 9 agosto l’inaugurazione della nuova struttura immersa nel cuore dei Nebrodi: un moderno relais destinato a diventare uno dei principali poli del turismo naturalistico in Sicilia

Troina, 30 luglio 2026 – Dopo i lavori di totale restauro e risanamento conservativo, la caserma- rifugio Sambuchello, l’edificio rurale del Comune di Troina situato a 1257 metri di quota nel cuore del Parco dei Nebrodi, gestito dall’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, sarà restituito alla comunità sotto una nuova veste: quella di un moderno georesort.

L’inaugurazione è fissata per domenica 9 agosto, alle ore 18.00, quando sarà ufficialmente aperta al pubblico una struttura che rappresenta non solo uno degli interventi più significativi di recupero di un edificio storico, ma soprattutto di nascita di una nuova infrastruttura per lo sviluppo turistico del territorio, capace di coniugare tutela del patrimonio pubblico, valorizzazione ambientale e nuove opportunità economiche per l’area dei Nebrodi.

“Il completamento dei lavori di recupero dell’edificio del Sambuchello – dichiara il primo cittadino Alfio Giachino -, rappresenta non solo la fine di lavori particolarmente complessi che ci hanno visti impegnati per diverso tempo, ma simbolicamente la riappropriazione di luoghi simbolo che devono diventare occasione di sviluppo e crescita per il nostro territorio. Un lavoro partito con l’allora sindaco Fabio Venezia e, in una logica di assoluta continuità e condivisione, portato avanti dall’amministrazione che ho l’onore di guidare e insieme all’Azienda Speciale Silvo Pastorale».

Costruita tra la prima e la seconda guerra mondiale per ospitare il Corpo Forestale, la caserma Sambuchello aveva progressivamente perso la propria funzione originaria, fino a versare in uno stato di progressivo degrado, abbandono e vandalizzazione. Grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro, l’edificio è stato oggetto di un radicale intervento che ne ha completamente riqualificato gli spazi, gli impianti e le aree esterne, restituendo al territorio una struttura ricettiva moderna, pienamente fruibile e destinata ad accogliere visitatori, escursionisti e amanti della montagna durante tutto l’anno e a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo naturalistico e sostenibile della Sicilia.

“Dopo un lungo percorso di riscatto e di affermazione della legalità – aggiunge il presidente dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale Angelo Impellizzeri -, sono orgoglioso di arrivare all’inaugurazione della caserma -rifugio Sambuchello, che rappresenta ora un simbolo di rinascita, accoglienza e valorizzazione del territorio a cui abbiamo creduto sin dall’inizio e su cui abbiamo improntato tutti il nostro impegno nella guida dell’Azienda Silvo Pastorale”.

La cerimonia inaugurale sarà aperta dalla visita al pubblico della struttura e proseguirà con un momento dedicato alla cultura e allo spettacolo: alle ore 20:00 gli spazi esterni del georesort ospiteranno il concerto pop rock dell’artista Lisa Agnelli, in uno scenario naturalistico di grande suggestione.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, entro mercoledì 5 agosto prossimo. Gli interessati potranno inviare i propri nominativi e i relativi recapiti telefonici all’indirizzo e-mail silvo.pastorale@alice.it.

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