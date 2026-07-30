Estate 2026: cresce l’interesse per l’auto usata, ma con attenzione alla sicurezza (+59% delle verifiche rispetto al 2025[ Ricerche sulla piattaforma CARFAX. Periodo preso in esame: dal 1° maggio 2026 al 16 luglio 2026. ], l’8% dalla Sicilia)

Secondo CARFAX, rispetto alla scorsa estate aumentano gli italiani che, per andare in vacanza o per spostarsi in città al rientro dalle ferie, scelgono di orientarsi sull’usato. Tra i modelli più controllati sulla piattaforma spiccano Fiat Panda, BMW Serie X e Fiat 500.

Milano, 30 luglio 2026 – Per partire in vacanza o muoversi in città una volta terminate le ferie, quest’anno gli italiani sembrano fare sempre più affidamento sul mercato dell’usato, con un pizzico di accortezza. Dall’inizio di maggio a metà luglio,1 mesi che precedono il picco delle partenze estive, è stato generato quasi il 34% di tutti i report sullo storico dei veicoli usati redatti dall’inizio dell’anno, evidenziando un marcato aumento stagionale e una crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2025. A rilevarlo è CARFAX, azienda leader a livello internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, che ha analizzato i controlli effettuati sulla piattaforma dagli utenti italiani in vista delle partenze estive.

Ibride ed elettriche si fanno strada

Le automobili sottoposte a verifica hanno mediamente 9 anni di età e percorso 122.000 chilometri. Il 14% dei veicoli controllati risulta inoltre importato dall’estero, un elemento che rende particolarmente importante ricostruire la storia dell’auto anche al di fuori dei confini nazionali.

Dai dati CARFAX emerge inoltre una progressiva crescita nel mercato di vetture a propulsione elettrificata. Se il diesel continua a conservare la quota principale (43%), pur in calo dall’estate 2025 (47%), crescono sensibilmente le automobili verificate ibride (13% contro il 9% 2025), ed elettriche (2% contro l’1% 2025).

Fiat regina dell’usato con Panda e 500; tra i modelli più controllati, a sorpresa, anche la BMW Serie X

Il marchio torinese guida la classifica delle verifiche effettuate dagli italiani, concentrando l’11% delle ricerche: le vetture analizzate hanno in media 10 anni e 111.000 chilometri. Seguono le tedesche Audi e Mercedes-Benz, entrambe raccogliendo il 9% delle ricerche. Chiudono la classifica BMW (8%) e Volkswagen (7%).

Entrando nel dettaglio dei modelli, la Fiat Panda si conferma tra i più amati dagli italiani: è infatti la più verificata, con il 4% delle ricerche, 10 anni di età media e 99.000 chilometri. Al secondo posto si colloca la gamma BMW Serie X (3%), 7 anni di età media e 124.000 chilometri. La Fiat 500 (2%), completa il podio dei modelli più controllati: le vetture analizzate hanno mediamente 9 anni e hanno percorso 95.000 chilometri. Seguono Volkswagen Golf e Mercedes-Benz Classe A (2%).

Casa automobilistica Percentuale ricerche Età media (anni) Km medi

Fiat 11% 10 111.000

Audi 9% 8 126.000

Mercedes-Benz 9% 9 130.000

BMW 8% 9 131.000

Volkswagen 7% 8 125.000

Modello Percentuale ricerche Età media (anni) Km medi

Fiat Panda 4% 10 99.000

BMW Serie X 3% 7 124.000

Fiat 500 2% 9 95.000

Volkswagen Golf 2% 10 128.000

Mercedes-Benz Classe A 2% 8 118.000

1 veicolo su 2 presenta almeno un elemento da approfondire

Non bisogna però abbassare la guardia ed è fondamentale verificare attentamente la storia di ogni veicolo prima di procedere all’acquisto. La quota di automobili per cui emerge almeno un elemento meritevole di un approfondimento (risk share) – come la presenza di danni, anomalie nei dati o possibili incoerenze relative al chilometraggio – tra le auto verificate quest’estate è più della metà (52%). Inoltre, il 43% presenta almeno un incidente o un danno registrato, mentre nel 2% dei casi emerge un’incongruenza nella progressione dei chilometri dichiarati che può indicare un’alterazione del contachilometri o un errore nella registrazione dei dati.

Tra i modelli più popolari, la BMW Serie X e la Mercedes-Benz Classe A sono quelli su cui prestare maggiore attenzione (con una percentuale di danneggiamento oltre il 50%), seguite dalla Volkswagen Golf (46%). Al contrario, Fiat 500 e Fiat Panda presentano danni più contenuti, rispettivamente del 42% e del 34%.

«I dati mostrano come gli italiani si affidino sempre di più alle auto usate, sia per affrontare i viaggi e le vacanze estive che il rientro al lavoro. In particolare, quest’ultima sembra essere l’esigenza più marcata, a giudicare da un’analisi dei modelli. Tra quelli maggiormente controllati ci sono, infatti, delle classiche city car come Fiat Panda e Fiat 500, che si distinguono anche per chilometraggi relativamente contenuti e minore presenza di danni rispetto ad altri modelli», dichiara Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX. «È però fondamentale ricordare che ogni automobile ha una storia diversa. Età, chilometraggio, provenienza e modello non sono sufficienti per valutare un acquisto: conoscere eventuali danni, passaggi di proprietà, importazioni o incongruenze del contachilometri permette di scegliere con maggiore consapevolezza e di affrontare ogni spostamento con più tranquillità».

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A proposito di CARFAX

Il Report CARFAX aiuta chi acquista un’auto usata in Italia a valutare meglio il veicolo prima dell’acquisto. Basato su uno degli ecosistemi di dati più estesi del settore, che comprende le informazioni più complete disponibili sui danni e sugli incidenti registrati in Italia, CARFAX Europe unisce ai danni registrati disponibili la storia dei passaggi di proprietà, le revisioni, la progressione delle letture del contachilometri, i fermi amministrativi, i gravami finanziari e altri elementi pertinenti, e permette decisioni d’acquisto più consapevoli e una maggiore sicurezza in trattativa.

CARFAX Europe GmbH nasce nel 2007 con l’obiettivo di creare un mercato dell’auto usata più equo e trasparente in Europa. Insieme a CARFAX Inc., attiva negli Stati Uniti dal 1984, il gruppo porta oltre 40 anni di esperienza nei dati sulla storia dei veicoli. Dal 2021 CARFAX Europe offre un report sviluppato specificamente per il mercato italiano dell’usato, che copre quasi l’intero parco circolante nazionale. Le partnership con enti di immatricolazione, forze dell’ordine, ministeri, concessionari e altri fornitori affidabili hanno permesso al gruppo CARFAX di costruire un database unico: milioni di veicoli e oltre 45 miliardi di dati sulla storia dei veicoli tra Europa e Nord America.

CARFAX Europe GmbH è una società del gruppo Mobility Global Inc., il cui portfolio di marchi e prodotti riunisce alcuni dei nomi più autorevoli dell’automotive intelligence: CARFAX, automotiveMastermind, Polk Automotive Solutions e Market Scan. I dati e le soluzioni di Mobility Global aiutano a prendere decisioni informate lungo tutto l’ecosistema automotive: dalla strategia iniziale e dalle previsioni fino alla pianificazione della produzione e alle performance di mercato.

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