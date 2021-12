Trofeo Sud Italia Kickboxing la Budo Center Enna ancora sul podio

Domenica 12 dicembre al PalaValentia di Vibo Valentia si è svolto il primo Trofeo Sud Italia Federkombat di kickboxing di tutte le discipline da ring e tatami.

Erano presenti circa 250 atleti provenienti da Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

La ASD Budo Center Enna era presente con due atleti.

Il primo a salire sul quadrato è stato Luca Di Dio nella Kick Light categoria esordienti -60KG. Luca è partito subito benissimo vincendo la semifinale contro un avversario difficile che lo ha impegnato a fondo fino all’ultimo secondo, ma alla fine è riuscito ad aggiudicarsi il match. In finale Luca si è di nuovo espresso al massimo riuscendo a vincere già al termine della prima ripresa conquistando il primo posto. Con la vittoria a Catania il mese scorso per lui due primi posti nelle sue prime due competizioni.

Il secondo a combattere è stato Diego Ingrassia nella categoria Old Cadet (13-15 anni) cat. -55KG esordienti sempre nella disciplina della Kick Light. Diego, dopo il primo posto conquistato a Catania nel Trofeo Regionale a novembre, esordisce, come Luca, in un trofeo interregionale. Passa il turno di semifinale e in finale combatte fino all’ultimo secondo perdendo di un solo punto. Per lui questa volta un secondo posto ma avrà occasione di tornare sul gradino più alto del podio al più presto, già dal prossimo appuntamento che sarà a metà gennaio a Palermo per la prima fase del Campionato Regionale Siciliano 2022 di tutte le discipline, e che sarà il primo passo per le qualificazioni alle fasi nazionali.

Nel frattempo prima delle feste tutti gli atleti dell’associazione ennese saranno impegnati negli esami di passaggio di cintura e continueranno ad allenarsi per i prossimi imminenti eventi.

Il maestro Andrea Nardelli è soddisfatto delle prestazioni degli atleti, sia gli esordienti che atleti più esperti che però sono stati fermi quasi due anni a causa della situazione sanitaria ma che si sono fatti trovare pronti già dai primi appuntamenti.

