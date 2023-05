Termini Imerese. Preistoria della Sicilia, Paranormale e i Ventimiglia signori delle Madonie: secondo ciclo di lezioni dei corsi promossi dall’Università popolare

Si terrà venerdì 19 maggio 2023 con inizio alle ore 16,30 il secondo ciclo di lezioni dei corsi promossi dall’Università Popolare Termini Imerese in collaborazione con BCsicilia. Per il percorso di studio “La preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa”, corso tenuto da Angelo Vintaloro, il temma affrontato sarà “Presenza dell’uomo in Sicilia. La ricerca archeologica in Sicilia. Elementi di contatto tra la Sicilia e l’Africa” per “Il paranormale e la parapsicologia”, che avrà come docente Giovanni Iannuzzo il titolo dell’incontro sarà “Strane percezioni”; ed infine per il corso “I Ventimiglia signori delle Madonie” con lezioni di Salvatore Farinella si parlerà de “I Ventimiglia signori delle Madonie. L’espansione della signoria ventimigliana: Francesco I e Francesco II”. La presentazione è a cura di Alfonso Lo Cascio. Le lezioni, avranno la durata di un’ora, e si terranno in via Bevuto, 29 a Termini Imerese, in presenza e online, dalle 16,30 alle 19,30. I successivi incontri si terranno venerdì 26 maggio e 9 e 16 giugno E’ possibile iscriversi anche al singolo corso. Alla fine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.

Visite: 51