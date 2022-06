Tennistavolo, l’ennese Riccardo Dipietro qualificato per le fasi nazionali del Trofeo Coni

Il giovane pongista ennese Riccardo Dipietro si qualifica per le fasi nazionali del Trofeo Coni riservato ai nati dal 2008 al 2012 e che si disputerà a fine settembre in Toscana.

Nella fase regionale disputata a Enna sabato scorso Riccardo Dipietro si è qualificato vincendo brillantemente tutte le gare e non lasciando neanche un set agli avversari insieme ad un altro atleta ed insieme rappresenteranno di fatto la Sicilia alla fase nazionale.

