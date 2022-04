La gara a squadre Under 17 femminile dei Campionati Italiani Giovanili di Terni, come l’omologa maschile, ha sorriso al Tennistavolo Torino, che nella sfida conclusiva del playoff a tre ha prevalso per 3-2 sulla Brunetti Castel Goffredo.

Decisivi i due successi di Miriam Carnovale, per 3-0 (11-4, 12-10, 11-7) su Emli Salliu e 3-2 (11-5, 9-11, 11-9, 6-11, 12-10) su Nicole Arlia, e quello di Emma Sereno Regis, per 3-1 (11-9, 9-11, 11-6, 11-6) su Salliu. Le mantovane hanno conquistato il singolare di Arlia, per 3-0 (12-10, 11-7, 11-6) su Sereno Regis, e il doppio di Arlia e Salliu, per 3-0 (11-5, 11-8, 11-8) su Carnovale e Sereno Regis (nella foto il podio con il presidente federale Renato Di Napoli).

Le due compagini si sono giocate il titolo dopo aver superato entrambe per 3-1 il Tennistavolo Ausonia Enna. Le torinesi sono andate a segno due volte con Carnovale, per 3-1 (11-2, 11-9, 9-11, 11-7) su Martina Tirrito e 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) su Nicoletta Criscione, e una con il doppio di Carnovale e Sereno Regis, per 3-2 (9-11, 9-11, 11-1, 11-9, 12-10) su Criscione e Tirrito. Criscione ha avuto la meglio per 3-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-3) su Sereno Regis.

Le castellane sono state sospinte dalla doppietta di Arlia, per 3-0 (11-4, 11-4, 11-4) su Criscione e 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) su Tirrito, e dal punto del doppio di Arlia e Salliu, per 3-1 (11-4, 7-11, 12-10, 12-10) su Criscione e Tirrito. Tirrito ha piegato per 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 11-7) Salliu.

Nel girone dal 4° al 6° posto la Alfieresse Wg1 di Caterina Angeli e Gioia Maria Picu, hanno preceduto il Premix Tennistavolo San Polo di Alessandra Benassi e Aurora Vannucci e il San Bartolomeo di Noemi Pellizzon e Giulia Franzoni.

La finale per il 7°/8° posto è andata al Muravera TT, per 3-1 sul Tennistavolo Casper Reggio Calabria, e quella per il 9°/10° posto al Tennistavolo San Nicola Caserta, per 3-2 sul Campomaggiore – La Rustichella.

