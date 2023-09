Nell’ottava edizione del Trofeo CONI la Sicilia non sfigura

Si è svolta al PalaOlimpia di Pisticci (Matera) l’ottava edizione del Trofeo Coni, manifestazione riservata agli Under 14, che ha visto il trionfo della Sardegna davanti alla Liguria e alla Lombardia; la Sicilia si è classificata al tredicesimo posto su un totale di 19 Comitati Regionali. La rappresentativa siciliana è stata formata da Martina Caronna (Himera G. Randazzo), Federica Amato (T.T. Olimpicus), Simone Mangione (Eos Enna) e Gianmarco Interlandi (VI.GA.RO. Siracusa), seguiti in panchina dal Referente Tecnico Regionale Marcello Puglisi.

Questo il percorso della delegazione siciliana che, inserita nel girone D, ha superato per 3-0 sia la Campania che le Marche ed è stata sconfitta di stretta misura per 2-1 dalla Liguria, qualificandosi come seconda. Negli ottavi, è stato il Friuli Venezia Giulia a spuntarla per 2-1 e successivamente l’Umbria per 3-0; poi la Sicilia è tornata al successo per 2-1 con le Marche (regione sconfitta per la seconda volta) e nella finale per il 13°-14° posto la Sicilia ha battuto la Puglia per 2-1.

Abbiamo interpellato il Referente Tecnico Regionale Puglisi per qualche considerazione sulla manifestazione.

«Devo complimentarmi con i ragazzi, che hanno dato veramente il massimo. Nel pallone tensostatico, dove si è svolto l’evento, c’era un caldo infernale, ai limiti della sopportazione, e gli atleti sono stati davvero stoici nel resistere a quelle temperature. Per quanto concerne la gara vera e propria, dopo le nette vittorie nel girone per 3-0 sulla Campania e sulle Marche, siamo stati sconfitti per 2-1 dalla Liguria (che poi si è piazzata seconda nella classifica finale), perdendo i due singolari solo al quinto set e imponendoci nettamente nel doppio. Se fossimo riusciti a vincere, poteva andare diversamente, perché saremmo capitati in un tabellone più favorevole. Ci vuole anche un po’ di fortuna nei momenti topici, ma va bene lo stesso. Ripeto che i ragazzi hanno dato il massimo e combattuto come non mai, dimostrando di essere grintosi e determinati in ogni occasione. Simone, Gianmarco, Federica e Martina hanno giocato con grande disinvoltura anche con avversari meglio posizionati nelle classifiche individuali. Basti pensare che Martina, contro Claudia Bertolini (Liguria), che fa parte dello staff della nazionale giovanile, ha perso al quinto set per 11-9; lo stesso Simone (V cat.) nella gara con la Puglia ha superato per 3-1 Antonio Monaco (IV cat.); anche Federica e Gianmarco, quando sono stati chiamati in causa, hanno dimostrato di saperci fare. Non dimentichiamoci di un fattore importante: spesso abbiamo affrontato ragazzi più grandi, al limite della categoria, e questo è un dato rilevante a livello giovanile. Come Comitato Regionale, anche se non siamo saliti sul podio, come è successo nelle due ultime edizioni, possiamo ritenerci soddisfatti perché riusciamo a presentare sempre dei ragazzi validi su cui puntare in ogni competizione: teniamo presente che il prossimo anno i nostri atleti rientrano ancora nella fascia di età prevista per poter prendere parte al Trofeo Coni».

