GRAND PRIX – TROFEO SCUOLE TENNIS CLASSIFICA CLUB SCHOOL 2023

Un grandissimo risultato per un piccolo circolo di una piccola città . Il Circolo Tennis Calascibetta , nell’anno 2023, si è classificato al primo posto in Sicilia, per la categoria CLUB SCHOOL della speciale classifica stilata annualmente dalla FITP. Nella speciale classifica “ club school” il CT Calascibetta si è piazzato al 75° posto, con 525 punti, su 972 scuole in tutta Italia e al primo posto nella Regione Sicilia. Un risultato prestigioso e di grande orgoglio per il presidente Pietro Stivale che ha sempre creduto e sostenuto l’attività della scuola tennis dando massima fiducia agli istruttori Salvatore Bellomo e Piero Capizzi e al preparatore fisico Luisa Antoci . Sono loro gli artefici della grande crescita del tennis giovanile a Calascibetta che ha permesso il raggiungimento dell’odierno risultato. Essere primi in Sicilia nella categoria “club school” rende orgogliosa l’intera comunità xibetana e l’amministrazione comunale di Calascibetta, con a capo il Sindaco Piero Capizzi, che ha sempre sostenuto e incentivato la pratica dello sport , realizzando la bellissima struttura sportiva di contrada Pianologuillo, apprezzata da tutti.

Visite: 177