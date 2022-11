Tennis: anche quest’anno a Enna la Festa della Racchetta Siciliana”

Si terrà il prossimo 18 dicembre al teatro Garibaldi di Enna la festa regionale del Tennis. Lo conferma il presidente del Comitato Sicilia Tennis Giorgio Giordano.

“Come lo scorso anno andrà in scena la “Festa delle Racchette Siciliane”, grazie alla disponibilità del sindaco Maurizio Di Pietro, si svolgerà nello splendido teatro comunale di Enna. Abbiamo in cantiere alcune novità sulle quali stiamo lavorando e non appena concretizzate ne daremo notizia”.

Visite: 40