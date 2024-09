L’accesso al porto di Giulianova diventa digitale grazie a Chips Permessi: entra in vigore il nuovo regolamento di circolazione

Una svolta importante per la gestione degli accessi al porto di Giulianova: l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova ha emanato un nuovo Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone all’interno dell’area portuale. Il provvedimento, basato sulle indicazioni del Piano Regolatore Portuale approvato dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, stabilisce nuove modalità di accesso per i veicoli, riservando l’area del molo Nord alla circolazione di mezzi commerciali e la banchina “Marinai d’Italia” a una vocazione turistico-diportistica.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Tecnosys Italia e l’Ente Porto di Giulianova, è stato reso possibile grazie all’implementazione di un sistema innovativo digitale di lettura targhe, fornito dall’azienda Cross Control, presso i varchi nord e sud del porto. Il sistema utilizza il software Chips Permessi, che automatizza il monitoraggio degli accessi e consente l’apertura automatica dei varchi esclusivamente ai veicoli autorizzati.

La grande novità introdotta dal nuovo regolamento riguarda le procedure di richiesta dei permessi di accesso, che fino ad oggi venivano gestite su supporto cartaceo con validità annuale. Grazie a Chips Permessi, l’Ente Porto ha adottato un sistema che permette agli utenti di richiedere e ottenere l’autorizzazione di accesso direttamente online, digitalizzando l’intero processo. Attraverso una semplice pagina web, è possibile inserire i dati del richiedente e la documentazione necessaria, con un rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica.

Il Tenente di Vascello Alessio Fiorentino, Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, esprime grande soddisfazione per il successo del progetto: “Questo progetto segna un’importante tappa verso la semplificazione amministrativa e l’efficienza operativa. Ora, grazie al software Chips Permessi e all’automatizzazione dei varchi, sarà possibile gestire in maniera più rapida e sicura l’accesso al porto, riducendo i tempi burocratici e permettendo ai cittadini di inviare le richieste anche dal proprio smartphone.”

Anche il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha commentato: “Grazie al lavoro congiunto degli enti coinvolti, abbiamo raggiunto l’obiettivo della digitalizzazione degli accessi portuali, garantendo maggiore efficienza come richiesto dai diportisti e dagli operatori della pesca. Il nuovo sistema di lettura targhe assicurerà un controllo più sicuro e accessibile degli spazi portuali.”

Grazie a Chips Permessi, il porto di Giulianova compie un significativo passo avanti verso la digitalizzazione, offrendo una maggiore efficienza e trasparenza nel controllo degli accessi portuali, offrendo un servizio più snello e sicuro. Questo sistema innovativo non solo risponde alle esigenze di modernizzazione del porto, ma è anche un concreto esempio di come Tecnosys Italia riesca a fornire soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito della mobilità, che migliorano la gestione delle infrastrutture pubbliche.

