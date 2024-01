Palermo, 4 gen- “Sulla vicenda del concerto di Capodanno, la Lega conferma e rinnova pieno sostegno e lealtà al sindaco Lagalla e alla maggioranza che lo sostiene, prendendo le distanze da ogni tipo di dichiarazione resa alla stampa da esponenti del partito in consiglio comunale non concordate con gli altri componenti del gruppo consiliare e, quindi, da considerarsi dichiarazioni a titolo personale. Tutti noi dovremmo stare in prima linea accanto al sindaco per rafforzare l’azione amministrativa in un momento difficile, dovuto a cause certamente a lui non imputabili, e continuare a lavorare per il bene della città.”

Lo dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale della Lega Salvini Premier in Sicilia

