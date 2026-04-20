Storie correlate

IRFIS sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico

Riccardo Aprile 20, 2026

Zen di Palermo, Aricò: «Progetti finanziati grazie allo sblocco dei fondi ex Gescal»

Riccardo Aprile 20, 2026

Zen di Palermo, dalla Regione oltre 18 milioni per 8 interventi. Schifani: «Nostro impegno concreto per il rilancio delle periferie»

Riccardo Aprile 20, 2026

Ultime notizie

ciappino

Escorsionisti degli Erei: grazie all’azienda delle foreste

Riccardo Aprile 20, 2026

Confraternita San Giuseppe: Giuseppe Restivo riconfermato Rettore

Riccardo Aprile 20, 2026
alunni neglia

Archivio di Stato: oggi la visita degli alunni dell’IC Neglia Savarese

Riccardo Aprile 20, 2026

POSTE ITALIANE RESPINGE MISURA GARANTE PRIVACY E ANNUNCIA RICORSO

Riccardo Aprile 20, 2026