Istruzione, approvato il Piano di dimensionamento. Turano: «Non chiuderà nessuna scuola, riordino in favore delle famiglie e degli alunni»

Con decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno 2024/2025, che prevede una riduzione di 75 istituzioni scolastiche in tutta l’Isola, puntando sulla “verticalizzazione” delle direzioni didattiche (primarie) e delle scuole secondarie di primo grado (medie) in istituti comprensivi.

Il Piano di dimensionamento, che ha ricevuto il via libera dal Ministero dell’Istruzione e che è stato condiviso dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, tiene conto di determinate condizioni come il numero degli alunni, la disponibilità di locali idonei e limiti in materia di dotazione organica del personale dirigenziale (Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi, il cui numero, per legge, dovrà decrescere nel prossimo triennio fino ad arrivare a 700 nel 2026/2027).

Il decreto Milleproroghe del 30 dicembre scorso ha consentito di mantenere, esclusivamente per l’anno scolastico 2024/25, un ulteriore numero di autonomie scolastiche fino a un massimo del 2,5 per cento dei posti di Ds e Dsga già assegnati alla Sicilia dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, ossia 18 in più dei tagli previsti. Per il prossimo anno, quindi, sarà salvata l’autonomia di 15 istituti superiori, che rientreranno però nel piano di dimensionamento nel 2025/26, e di tre istituti comprensivi delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

In particolare, le rispettive Conferenze provinciali, chiamate nei mesi scorsi alla predisposizione della proposta di ciascun piano di razionalizzazione della rete scolastica, hanno tenuto conto delle necessità e delle diversità dei territori, tutelando i comuni più piccoli, montani o insulari. Poi, in sede di Conferenza regionale, si è provveduto a una revisione delle proposte.

«Nell’arduo compito di contemperare da un lato la necessità di riduzione del numero complessivo di autonomie e dall’altro di rispettare i vincoli dimensionali definiti dalla norma regionale – afferma l’assessore Turano – le operazioni effettuate in sede di Conferenza regionale sono state tutte improntate a un principio di rigorosa tutela delle realtà territoriali più piccole, ubicate in aree montane o la cui permanenza nel territorio rappresenta un importante presidio di legalità. Abbiamo provveduto alla soppressione di tutte le scuole medie e di quasi tutte le direzioni didattiche, così come previsto dalla legge regionale 6 del 2000, mantenendo solo quelle particolarmente grandi delle città metropolitane di Palermo e Catania o quelle presenti in zone ad alto rischio di dispersione scolastica».

Nessuno stravolgimento nella vita concreta degli studenti, delle loro famiglie e del personale scolastico, quindi, secondo l’assessore: «Vorrei confermare che non chiuderà alcun plesso scolastico – precisa Turano – Le istituzioni soppresse giuridicamente saranno verticalizzate in istituti comprensivi, come previsto per legge, garantendo un’offerta formativa più ampia e ricca a beneficio di tutti gli studenti. Inoltre, laddove possibile, si è proceduto all’aggregazione di intere direzioni didattiche a istituti comprensivi preesistenti, con la conseguente confluenza naturale nell’istituto di nuova formazione del personale Ata e di tutti i docenti titolari, assicurando il rispetto della continuità didattica e la stabilità delle posizioni dei lavoratori».

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/AREA 1^/S.G. del 15 novembre 2022 con cui

l’on. Girolamo Turano viene nominato Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione

Professionale;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985 n. 246;

VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24/02/2000 n.6 “Provvedimenti per l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche

Statali e delle Istituzioni Scolastiche Regionali”;

VISTO l’art. 64 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133;

VISTA la Legge 15/07/2011, n. 111;

VISTO l’art. 4 comma 69 della legge n. 183 del 12/11/2011;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012;

VISTA la legge Finanziaria Statale n. 197 del 29 dicembre 2022, e in particolare il comma 557, in cui è

previsto che, a decorrere dell’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM) di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) entro il 30 giugno dell’anno solare

precedente all’anno scolastico di riferimento, emani un decreto contenente il contingente organico

dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 127 del 30/6/2023 “Criteri per la definizione del contingente organico

dei Dirigenti scolastici e dei Direttori generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026,

2026/2027”, che ha assegnato per la Regione Sicilia un contingente organico di DS e DSGA pari a

710 per l’a.s. 2024/2025, che decresce nel triennio fino ad arrivare a 700 nell’a.s. 2026/2027;

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio

L’Assessore

D.A. N. del

RITENUTO di doversi adeguare al predetto contingente e, pertanto, di dover procedere per l’anno scolastico

2024/2025 alla definizione di un piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica

della Sicilia;

VISTO il D.A. 1543 del 2/08/2023 con cui sono stati stabiliti i criteri a cui si dovevano attenere le Conferenze

Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e

razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024-

2025;

VISTA la documentazione pervenuta dalle Conferenze Provinciali a seguito della pubblicazione del D.A.

1543 del 2/08/2023;

VISTO l’art.3, comma 9 bis della L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 recante “Ai fini della definizione del Piano

annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l’Assessore regionale per

l’istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione

della rete scolastica, istituita con decreto dell’Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva,

nell’elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine

annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in

difformità ai parametri fissati”;

VISTO l’art. 12 comma.1 lett. C) e d) della citata L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 che affida alla Regione siciliana

la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la

programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della

rete scolastica sulla base dei piani provinciali;

VISTO il D.A. n. 5229 del 23.9.2019 con il quale è stata istituita la Conferenza Regionale per la

riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia;

SENTITA in data 5/12/2023 la succitata Conferenza la quale, rispetto alle proposte delle Conferenze

provinciali, e in applicazione dei criteri generali preventivamente fissati, ha espresso le proprie

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio

L’Assessore

D.A. N. del

valutazioni sul piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia predisposto

dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per l’anno scolastico

2024/2025;

RITENUTO di dover salvaguardare, ove possibile, i presidi scolastici unici siti in territori montani, piccole

isole e aree caratterizzate da particolare disagio sociale, e operando sulla base dei criteri di

territorialità e di rispetto dei bacini di utenza, concentrando principalmente la diminuzione delle sedi

scolastiche nei territori con più elevata densità demografica;

RITENUTO di dover salvaguardare, altresì, le autonomie scolastiche insistenti nelle 5 aree interne della

Regione Sicilia individuate con Delibera di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015;

RITENUTO altresì di dover salvaguardare le specificità linguistiche presenti nel territorio regionale ai sensi

della legge n. 482/1999;

VISTO l’art. 5, comma 3 del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 con il quale è stata disposta, per il solo anno

scolastico 2024-2025, la proroga per la definizione dei piani di dimensionamento al 5 gennaio 2024

ed è stata riconosciuta alle Regioni la facoltà “di attivare un ulteriore numero di autonomie

scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di

dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna

Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle

quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali”;

RITENUTO alla luce di quanto previsto all’art. 5, comma 3 del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215, di poter

mantenere l’autonomia di ulteriori 18 Istituzioni scolastiche nel territorio regionale e di potere

individuare le stesse nell’ambito degli istituti d’istruzione superiore (n.15) e di ulteriori n. 3 Istituti

comprensivi situati nelle grandi aree metropolitane, così da circoscrivere le operazioni di

dimensionamento effettuate solo agli Istituti del primo ciclo di formazione;

SENTITA in data 3/01/2024 la Conferenza Regionale in ordine al mantenimento delle autonomie delle 18

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio

L’Assessore

D.A. N. del

Istituzioni scolastiche, come sopra specificate, in applicazione a quanto previsto nel D.L. 30

dicembre 2023 n. 215;

VISTA la nota prot. n. 28 GAB del 3/01/2024 relativa alla trasmissione della proposta del piano di

dimensionamento della rete scolastica della Regione Siciliana a.s. 2024/2025 – Richiesta intesa ai

sensi dell’art. 6, D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246;

ACQUISITA la prescritta Intesa da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con nota prot.

0000420 del 4/01/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che contiene, altresì, la motivata

richiesta di far confluire il plesso di Agira del Liceo Lincoln di Enna nell’Istituto San Fedele di Agira,

dall’anno scolastico 2024/205;

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica della

Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025 di cui all’allegato elenco, suddiviso per Provincia, che forma

parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed a rendere operativi gli interventi di

dimensionamento compresi nello stesso piano con decorrenza dal predetto anno scolastico

2024/2025;

DECRETA

ART. 1) E’ approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per

l’anno scolastico 2024/2025 di cui allegato elenco, suddiviso per Provincia, parte integrante e

sostanziale del presente decreto, con attivazione dei relativi interventi di dimensionamento e

razionalizzazione, compresi nello stesso piano, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025.

ART. 2) Gli interventi di cui al precedente articolo 1) sono subordinati alla effettiva e concreta sussistenza

delle previste condizioni contemplate dall’intera normativa di riferimento, con particolare riguardo

alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti Locali competenti, alla

disponibilità di locali idonei nonché all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni in

materia di dotazione organica del personale docente, facendo carico l’Ufficio Scolastico Regionale

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio

L’Assessore

D.A. N. del

per la Sicilia della verifica delle condizioni suddette.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento

Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio.

L’ASSESSORE

On.le Avv. Girolamo Turano

Visite: 128