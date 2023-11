TaorminaFoodExpo: i cuochi ennesi presentano la “Frascatula ennese”

Domenica assieme ai cuochi ennesi al #Taorminafoodexpo, evento organizzato dalla Cna Sicilia , abbiamo presentato la ricetta della “Frascatula ennese”.

Un momento importante per il nostro territorio che suggella il lavoro che i cuochi ennesi stanno facendo per riscoprire e riproporre la cucina tradizionale.

Adesso assieme a Cuochi Ennesi Provinciale al lavoro per iscrivere la ricetta nei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) !

Visite: 55