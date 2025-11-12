Tandalò 2025 entra nel progetto “Salude & Trigu”

Un riconoscimento che premia lo sport, la passione e la promozione del territorio sardo, valorizzando l’evento come esempio virtuoso di turismo esperienziale e identità locale.

foto Zidda

Tandalò (SS), 12 novembre 2025 – La Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025 entra ufficialmente nel prestigioso progetto “Salude & Trigu”, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari per valorizzare gli eventi che uniscono sport, cultura, natura e tradizione nel nord Sardegna.

Il marchio “Salude & Trigu” – in sardo, salute e grano – rappresenta l’equilibrio tra benessere e territorio, promuovendo un turismo sostenibile attraverso manifestazioni capaci di generare esperienze autentiche. L’inserimento della Cronoscalata di Tandalò all’interno di questo programma conferma il valore dell’evento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la sua capacità di raccontare la Sardegna più vera, tra paesaggi mozzafiato unici al mondo, comunità accoglienti e passione motoristica radicata nella tradizione.

“Essere parte di Salude & Trigu è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Gigi Satta, Presidente di Tandalò Motorsport – Da anni lavoriamo per far crescere la nostra cronoscalata come appuntamento sportivo di riferimento, ma anche come occasione per far conoscere il territorio di Buddusò e del Monte Acuto. Questo riconoscimento conferma che la strada intrapresa è quella giusta: lo sport può e deve essere veicolo di promozione e sviluppo locale”.

L’edizione 2025 della Cronoscalata su Terra di Tandalò, organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, si terrà dal 21 al 23 novembre e sarà come sempre un appuntamento unico nel panorama motoristico nazionale, quest’anno valida anche come Trofeo d’Italia. Il programma prevede verifiche e cerimonia di partenza a Buddusò nella giornata di venerdì, seguite sabato dalle prime tre manche di gara e domenica dalle restanti due manche e dal Manscione Finale, prova regina che decreterà il nuovo “Re di Tandalò”.

Ospite d’eccezione sarà Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e Brand Ambassador Lancia, che affronterà il tracciato sardo al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4, aggiungendo ulteriore prestigio a un evento già ricco di fascino e storia.

Il riconoscimento “Salude & Trigu” rafforza così la dimensione territoriale della Cronoscalata, che si conferma un grande evento sportivo capace di coniugare agonismo, valorizzazione locale e turismo esperienziale.

La manifestazione sarà presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 14 novembre alle ore 10:30 presso l’Aeroporto GEASAR di Olbia – Costa Smeralda, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti anche della Camera di Commercio di Sassari.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sono disponibili su www.tandalo.com

Visite: 38