Maglia azzurra e convocazione in nazionale per Anthea Mangione a soli 13 anni, questa è la storia di un atleta che sin da piccola sognava la partecipazione ai

Mondiali e la maglia azzurra in nazionale italiana. È con grande soddisfazione Anthea Mangione indosserà la maglia tanto ambita in casa del Team Mangione per la convocazione in nazionale cadetti, titolare nella categoria -55kg. I tecnici della Fita, la Federazione Italiana Taekwondo, visto il livello tecnico, hanno convocato la giovane atleta ennese per la preparazione atletica e tattica nei centri di preparazione olimpica a Roma in programma nei prossimi giorni per un ritiro che durerà un lungo periodo. Lo staff azzurro allenerà la squadra italiana per i prossimi Mondiali Cadetti di taekwondo che si terranno a Sofia, in Bulgaria, a partire dal prossimo 27 Luglio e sino al 7 Agosto. Anthea Mangione viene dai primi posti ottenuti ai campionati italiani 2021 e 2022. Classe 2008, nel 2022 l’atleta ha vinto in italia tutto quello che si poteva vincere e battendo tutte le avversarie di ogni regione d’Italia. Per Anthea Mangione l’ambizione è quella di seguire le orme del fratello– nato a Gennaio nel 2007 – Mangione Angelo, ormai da mesi nel giro della nazionale di Taekwondo. È un successo incredibile in cui i ragazzi del Team Mangione hanno raccolto i frutti dell’impegno, della costanza e del duro lavoro di tanti anni. Anthea ha scritto una pagina di storia, la sua storia, la storia del Taekwondo in Sicilia e in italia da raccontare”. Il mondiale di Taekwondo verrà trasmesso in live streaming per tutti coloro che vorranno seguire e supportare la nostra azzurra in gara. Non ci resta che augurare grandi successi e un in bocca al lupo

