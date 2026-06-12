SUD CHIAMA NORD RIPARTE DAI TERRITORI: AL VIA LE ASSEMBLEE PROVINCIALI IN TUTTA LA SICILIA: domani a Enna

SUD CHIAMA NORD RIPARTE DAI TERRITORI: AL VIA LE ASSEMBLEE PROVINCIALI IN TUTTA LA SICILIA

Cateno De Luca: “Il Governo di Liberazione parte dai cittadini. È il momento di scegliere da che parte stare”

Da Palermo a Enna, passando per Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Riparte questo fine settimana il tour delle Assemblee Provinciali di Sud Chiama Nord, un percorso di confronto, ascolto e organizzazione che coinvolgerà l’intera Sicilia e che rappresenta una nuova tappa verso la costruzione del progetto politico del Governo di Liberazione della Sicilia.

Ad annunciarlo è il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che da oggi venerdì 12 giugno tornerà a incontrare militanti, amministratori locali, simpatizzanti e cittadini nei diversi territori dell’Isola.

«Siete pronti? Da oggi si riparte. Torniamo in giro per la Sicilia con le Assemblee Provinciali di Sud Chiama Nord. Da ogni comune ci state chiedendo di incontrarvi e noi arriveremo ovunque. Perché la nostra forza è sempre stata una sola: stare in mezzo alla gente, ascoltare i territori e costruire insieme le soluzioni ai problemi reali della Sicilia», dichiara Cateno De Luca.

Le assemblee rappresenteranno un momento di analisi politica dopo le recenti consultazioni elettorali, ma soprattutto un’occasione per rafforzare la presenza del movimento sui territori e coinvolgere nuove energie nel percorso di cambiamento.

«Il percorso verso il Governo di Liberazione è iniziato. Non è uno slogan, ma un progetto concreto che punta a liberare la Sicilia dall’immobilismo, dalle logiche di potere e da una politica che troppo spesso ha tradito le aspettative dei siciliani. Chi vuole essere protagonista del cambiamento, questo è il momento di farsi avanti. Nessuno può pensare di restare spettatore», prosegue De Luca.

Il tour culminerà con il grande appuntamento regionale in programma sabato 18 luglio alle ore 10.00 al Teatro Politeama di Palermo, evento che segnerà una nuova fase dell’organizzazione politica e programmatica del movimento.

«Stiamo costruendo una squadra sempre più ampia e determinata. In questi mesi abbiamo dimostrato che esiste un’alternativa credibile e radicata nei territori. Adesso serve il contributo di tutti coloro che credono in una Sicilia libera, orgogliosa e protagonista del proprio futuro. Ora o mai più», conclude De Luca.

CALENDARIO ASSEMBLEE PROVINCIALI

Venerdì 12 giugno

Palermo, ore 19.00

Hotel President

Sabato 13 giugno

Trapani, ore 10.30

Sala Laurentina

Agrigento, ore 16.00

Hotel della Valle

Caltanissetta, ore 18.00

Hotel Ventura

Enna, ore 19.30

Federico II Palace Hotel

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