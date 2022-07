STUPOR MUNDI, a Enna la seconda edizione del Festival nei luoghi federiciani

Si terrà lunedì prossimo 4 luglio alle 12 nella sede della Pro Loco al Castello di Lombardia la presentazione della Rassegna Stupor Mundi

All’eredità culturale e identitaria di Federico II è dedicato Stupor Mundi – Musica d’autore nei luoghi federiciani che quest’anno celebra la seconda edizione.

Diretto artisticamente da Roberto Martinelli, musicista toscano ma anche compositore, arrangiatore e soprattutto sopraffino sassofonista, il Festival è organizzato dalla cooperativa Olimpo con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna del sindaco Maurizio Dipietro.

Dal 9 luglio al 10 agosto, diciotto gli appuntamenti tra i due prestigiosi palcoscenici che collegano idealmente la zona più nuova di Enna, quella degli uffici pubblici, e il centro storico dell’Urbs inexpugnabilis, così definita dai romani per la sua imprendibilità: quindici imperdibili esperienze live ai piedi dell’imponente Torre di Federico, che svetta ottagonale, e tre show unici presso il piazzale Euno, su cui troneggia – imponente – il Castello di Lombardia.

Un cartellone variegato che sarà presentato ufficialmente a stampa e pubblico lunedì 4 luglio alle ore 12, presso il Castello di Lombardia, nei locali gestiti dalla Pro Loco “Proserpina” di Enna. Ad illustrarne i dettagli il vice sindaco di Enna Francesco Comito, assessore al Turismo e allo Spettacolo; Massimo Rinaudo, responsabile marketing del Festival; Peppe Truscia, direttore organizzativo della cooperativa Olimpo.

Scorrendo il prestigioso elenco delle personalità artistiche previste in calendario, balzano sicuramente agli occhi i nomi di Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Silvia Mezzanotte, Fabrizio Bosso, l’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania, che, con una importante presenza di centocinquanta elementi, renderà omaggio a “Il cinema di Ennio”. E ancora La Genesi; Brasil Projeto Quartet; Quinto Spazio; Enzo Di Vita Project Quartet; Sbam; I Zitani; Colorindaco; Klaus Savoldi Bellavitis Quartet; Falso Profilo; Triton Jazz Quartet; Enrico Intra Duo; Andrea Aloisi Quintet; Daria Biancardi.

Dalla musica d’autore a quella brasiliana e alla contemporanea, dal pop al jazz, dal blues al soul, passando per il canto popolare. In poco più di un mese, la manifestazione artistica che celebra i rinnovati splendori dell’antica Castrogiovanni, apprezzata dal re svevo per la posizione strategica, offrirà una proposta musicale variegata e trasversale che saprà conquistare diverse fasce di pubblico.

Sarà un’estate all’insegna della leggerezza e della vivacità espressiva e, al contempo, pregna di eventi culturali quella che sta per inaugurarsi a Enna sotto il segno del Stupor Mundi – Musica d’autore nei luoghi federiciani. Dal 9 luglio al 10 agosto, una rassegna di diciotto prime, organizzata dalla cooperativa Olimpo, per spettatori privilegiati i quali potranno godere di ottimi spettacoli che non mancheranno di entusiasmare. Immersi nella frescura estiva che solo una città come Enna sa garantire, anche nelle giornate più torride.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne (https://www.ticketone.it/) e Liveticket (https://www.liveticket.it/) e presso i punti vendita abituali.

FB: https://www.facebook.com/Stupor-MUNDI-101745125868263/ / Web: https://festivalstupormundi.it/ / E-mail: info@festivalstupormundi.it

