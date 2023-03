STELLA D’ARGENTO CONI ALLA PALLAMANO HAENNA.

LA GRANDE SODDISFAZIONE DEL SODALIZIO ENNESE E DEI DIRIGENTI LUIGI SAVOCA E ENZO ARENA

Enna – La Orlando Haenna (più comunemente conosciuta come Pallamano Haenna) è stata insignita dal CONI con la Stella d’Argento al Merito Sportivo.

Le Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e, in questo specifico caso società che, per l’attività svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

Tra queste l’Haenna (società fondata nel lontano 1975) che ha sempre disputato campionati di interesse regionale e nazionale e che oggi è tra le protagoniste assolute nel campionato di seconda serie.

Fondatore e storico presidente è Flavio Guzzone che anche oggi, nonostante la sua veneranda età, collaborato dagli imprescindibili Luigi Savoca e Enzo Arena, svolge una meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica, contribuendo a diffondere e onorare la pallamano nella provincia ennese e in Sicilia. Un riconoscimento prestigioso che fa onore a chi porta avanti tutte le attività sportive di una società che si poggia proprio sul duo Arena-Savoca (nella foto), ma anche su un nutrito gruppo di collaboratori dirigenti e tecnici che quotidianamente lavorano all’interno del sodalizio gialloverde.

Proprio ai due esperti dirigenti ennesi abbiamo posto una semplice domanda sul riconoscimento assegnato all’associazione e sul momento magico della prima squadra, attualmente seconda in classifica in serie A2 (girone C) e fresca vincitrice della Coppa Sicilia.

