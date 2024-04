Stati generale del cinema, il 4 aprile a Roma la conferenza stampa di presentazione

Si svolgerà giovedì 4 aprile alle 12, nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica (piazza Madama, Roma), la conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali del Cinema”, promossi dalla Regione Siciliana-Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo in collaborazione con il ministero del Turismo ed ENIT, che si terranno nel Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia, dal 12 al 14 aprile 2024. La manifestazione tratterà – tra i temi portanti – di tax credit, cineturismo e internazionalizzazione, per avviare e alimentare un osservatorio su dinamiche e prospettive del sistema audiovisivo. Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano che si daranno appuntamento in Sicilia, l’Isola che è da sempre un set a cielo aperto.

Alla conferenza stampa interverranno: il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata; il direttore Scientifico degli Stati Generali del Cinema, Antonella Ferrara. A moderare, il direttore di AdnKronos, Davide Desario.

