STAND FLORIO & IL CINEMA SOTTO LE STELLE -FESTA PER I PRIMI DIECI ANNI DI ” ORE DICIOTTO IN PUNTO” DI GIUSEPPE GIGLIOROSSO GIOVEDI’ 8 AGOSTO ALLE 21,00 CON LA PROIEZIONE DEL FILM, IL CAST, TRA CUI PARIDE BENASSAI, STEFANIA BLANDEBURGO, SALVO PIPARO, E LA TROUPE. INGRESSO LIBERO.

Palermo 5 agosto- ” Ore diciotto in punto”, film scritto e diretto da Giuseppe Gigliorosso, direttore della Scuola di Cinema Piano Focale, torna a dieci anni dall’uscita nelle sale, allo Stand Florio, giovedì 8 agosto, alle 21,00 (ingresso libero). Realizzato in piena indipendenza, il film, a piccolo budget centrato sulla seconda possibilità offerta a ciascuno di cambiare il proprio destino, è stato girato in Sicilia ed in particolare a Palermo con attori e maestranze siciliane.

Allo Stand Florio, parteciperà il cast e la troupe.

Con Paride Benassai, Salvo Piparo, Roberta Murgia, Valentina Gebbia, Lollo Franco, Maurizio Bologna, Gigi Borruso, Ernesto Maria Ponte, Giuseppe Santostefano, Stefania Blandeburgo, Giuditta Perriera, il film si è aggiudicato il Premio per la Miglior Regia al Festival Internazionale dell’Arte Cinematografica di Imperia e il Premio del Pubblico al Festival Internazionale di Sciacca. Musiche originali di Francesco Di Fiore eseguite da Gli Archi Ensemble e Giovanni Sollima.

Uscito nell’estate del 2014, a cavallo tra il passaggio dalla pellicola al digitale.” Ore diciotto in punto” in quell’anno è tra i primi film girati in digitale con un’attrezzatura ancora sperimentale.

” Il film è stato realizzato con una Canon 5D mark 2- spiega il regista Giuseppe Gigliorosso- la prima fotocamera full frame apparsa sul mercato. Girare un film con una macchina fotografica era una pazzia. Nonostante la povertà dei mezzi e con un budget rasente al zero, Ore diciotto in Punto il giorno dell’uscita nelle sale è stato il secondo film italiano più visto. Da quel momento in poi prende il “volo””.

Presentato in prestigiose università degli Stati Uniti, la George Washington University e la Georgetown University, è stato anche proietttato all’ambasciata italiana a Washington D.C. e selezionato al festival americano Sud Est Festival di Washington. Inoltre è stato selezionato al Taormina Film Fest e al Pechino International Film Festival. Dall’esperienza produttiva di Ore diciotto in punto, nasce la scuola di cinema Piano Focale.

Al film hanno lavorato : Gianno Cannizzo, aiuto regia, Gabriele De Palo e Rosario Neri alla fotografia, gli assistenti alla regia Ugo Flandina Marco Maria Correnti, i fotografi di scena Anna Fici e Giancarlo Marcocchi, amministrazione Anna Li Muli, segretarie di edizione Gemma Randazzo e Luisa Monteaperto, operatore alla macchina Emiliano Bonaffini, operatore steadycam Giuseppe Vaiuso, fonico Salvatore Tagliavia, microfonista Pietro Gigliorosso, ingegnere del suono Maurizio Curcio, scenografo Lorenzo D’Acquisto, costumi trucco e parrucco Silvio Alaimo, Barbara Anselmo, Cetty Lo Cascio, aiuto costumista Luisa Mulè, ispettori di produzione Simona Barone e Federica Marchese, montaggio Giuseppe Gigliorosso, assistente al montaggio Gaspare Catania.

Allo Stand Florio è possibile prenotare un tavolo nel giardino dedicato a Donna Franca, per degustare gli aperitivi di mare e di terra e la pizza in padellino, must dell’estate 2024.

Lo Stand Florio è aperto dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 21.30 per gli aperitivi e fino all’una per loungue Bar.

Visite: 46