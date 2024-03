STAGIONE A TINTE TRICOLORI PER LA ISLAND MOTORSPORT

Avvio per l’alfiere Fabio Angelucci (Citroen C3 Rally2), in coppia per la prima volta con Gianfranco Rappa, impegnato al 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, atto inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Lucca, 13 marzo 2024 – Proseguendo sul solco già tracciato lo scorso anno, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) si rilancerà nel prestigioso agone agonistico del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), riaffidando i propri colori all’esperto Fabio Angelucci. Il pilota romano, infatti, sarà al via dell’imminente 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, classico appuntamento inaugurale della massima serie tricolore, in programma il prossimo fine settimana sui selettivi asfalti del Lucchese. Il driver capitolino, che per l’occasione sarà coadiuvato per la prima volta alle note dal palermitano Gianfranco Rappa, si cimenterà nella competitiva categoria Over 55 rientrando al volante della Citroen C3 Rally2 gommata Pirelli e curata dalla D-Max Racing, facendo così tesoro dell’esperienza maturata nell’”Italiano” nel corso della passata stagione.

«Il 2023, che mi ha visto debuttare nel CIAR alla guida della “C3”, affrontando molte competizioni del tutto inedite, è stato un lungo e incessante test dai risvolti, tutto sommato, positivi» – ha sottolineato Angelucci alla vigilia – «Ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto e per quanto si sia affinato e consolidato il rapporto col team capitanato dall’appassionato e competente Max Beltrami. Un sodalizio confermato anche per tutto il 2024, aspetto di cui sono molto contento. Le sensazioni sono buone, speriamo di concretizzarle in gara. Ben consapevoli che ci attendono confronti serrati con avversari di altissimo livello».

Andando alla manifestazione, si entrerà nel vivo venerdì 15 marzo con, in quest’ordine, le prove libere, la Qualifying Stage (novità regolamentare sulla falsariga dell’”Europeo” di specialità, atta a stabilire l’ordine di partenza di tutti i conduttori prioritari e di quanti altri iscritti con vetture di classe R5) e lo shakedown; nel pomeriggio, lo start ufficiale da Lucca, presso lo storico Caffè delle Mura e la disputa delle prime tre prove speciali. Sabato, invece, il via alle rimanenti otto frazioni cronometrate e l’arrivo previsto a Castelnuovo di Garfagnana.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

